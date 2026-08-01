Chelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny Welbeck

·25·Sport
Chelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny Welbeck

Un transfert inattendu et retentissant a eu lieu dans le football anglais. Selon Goal.com, le club londonien de Chelsea a recruté l'attaquant expérimenté de Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck. L'ancien international anglais de 35 ans a signé un contrat de deux ans avec Stamford Bridge jusqu'en 2028, et cette décision devrait apporter une grande expérience à l'effectif dirigé par Xabi Alonso. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce transfert inattendu a suscité un grand intérêt dans le monde du football. Passé de la côte sud à l'ouest de Londres, le joueur a évolué avec succès dans plusieurs grands clubs de Premier League tout au long de sa carrière. Dans une interview accordée au site officiel de Chelsea, l'attaquant expérimenté a partagé ses impressions.

Expérience de champion et riche carrière

La carrière professionnelle de Danny Welbeck a été marquée par des victoires majeures et des matches à haute pression. Il a débuté sa carrière à Manchester United, devenant l'un des joueurs clés sous la houlette du légendaire Sir Alex Ferguson. Durant ses années passées à Old Trafford, il a remporté le titre de Premier League, deux League Cups, le Community Shield et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2008.

Après sa période réussie à Manchester, Welbeck a rejoint Arsenal en 2014 et y a évolué pendant cinq saisons. Durant cette période, il a marqué 32 buts pour les Gunners et a remporté la FA Cup ainsi qu'un autre Community Shield. Ses passages récents à Watford et à Brighton ont montré qu'il conservait toujours sa capacité à jouer au plus haut niveau.

Une nouvelle ère sous la houlette de Xabi Alonso

Bien que beaucoup puissent douter du transfert d'un joueur de 35 ans, les statistiques récentes de Welbeck montrent qu'il a encore beaucoup à offrir. Il a réussi à marquer 26 buts en Premier League lors de ses deux dernières saisons à Brighton. Cette constance est un niveau que de jeunes attaquants peinent souvent à atteindre.

Après la signature de son contrat, le joueur a parlé de sa motivation pour cette nouvelle étape. Le feu brûle encore en moi, a-t-il déclaré, soulignant qu'il était prêt à donner le meilleur de lui-même pour les supporters et le club. L'arrivée de Welbeck intervient à un moment de transition au centre d'entraînement de Cobham. Xabi Alonso a pour mission de mener les Blues vers de nouveaux sommets après les résultats décevants de la saison dernière. L'arrivée de cet attaquant, qui compte plus de 400 matches de Premier League et une riche expérience en Ligue des champions, devrait avoir un impact positif sur l'équipe.

ChelseaDanny WelbeckXabi AlonsoPremier LeagueTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio RüdigerLe Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio RüdigerAujourd'hui, 22:32Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Aujourd'hui, 22:00United s'impose face à l'Atlético grâce à un doublé de MbeumoUnited s'impose face à l'Atlético grâce à un doublé de MbeumoAujourd'hui, 21:52Trois cartons rouges : le Pakhtakor manque l'occasion de prendre la têteTrois cartons rouges : le Pakhtakor manque l'occasion de prendre la têteAujourd'hui, 21:48Chelsea récompense João Pedro avec un nouveau contrat avantageuxChelsea récompense João Pedro avec un nouveau contrat avantageuxAujourd'hui, 21:105 milliards de soum alloués au FC Bunyodkor : que va-t-il se passer maintenant ?5 milliards de soum alloués au FC Bunyodkor : que va-t-il se passer maintenant ?Aujourd'hui, 21:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché