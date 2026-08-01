Chelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny Welbeck

Un transfert inattendu et retentissant a eu lieu dans le football anglais. Selon Goal.com, le club londonien de Chelsea a recruté l'attaquant expérimenté de Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck. L'ancien international anglais de 35 ans a signé un contrat de deux ans avec Stamford Bridge jusqu'en 2028, et cette décision devrait apporter une grande expérience à l'effectif dirigé par Xabi Alonso. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce transfert inattendu a suscité un grand intérêt dans le monde du football. Passé de la côte sud à l'ouest de Londres, le joueur a évolué avec succès dans plusieurs grands clubs de Premier League tout au long de sa carrière. Dans une interview accordée au site officiel de Chelsea, l'attaquant expérimenté a partagé ses impressions.

Expérience de champion et riche carrière

La carrière professionnelle de Danny Welbeck a été marquée par des victoires majeures et des matches à haute pression. Il a débuté sa carrière à Manchester United, devenant l'un des joueurs clés sous la houlette du légendaire Sir Alex Ferguson. Durant ses années passées à Old Trafford, il a remporté le titre de Premier League, deux League Cups, le Community Shield et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2008.

Après sa période réussie à Manchester, Welbeck a rejoint Arsenal en 2014 et y a évolué pendant cinq saisons. Durant cette période, il a marqué 32 buts pour les Gunners et a remporté la FA Cup ainsi qu'un autre Community Shield. Ses passages récents à Watford et à Brighton ont montré qu'il conservait toujours sa capacité à jouer au plus haut niveau.

Une nouvelle ère sous la houlette de Xabi Alonso

Bien que beaucoup puissent douter du transfert d'un joueur de 35 ans, les statistiques récentes de Welbeck montrent qu'il a encore beaucoup à offrir. Il a réussi à marquer 26 buts en Premier League lors de ses deux dernières saisons à Brighton. Cette constance est un niveau que de jeunes attaquants peinent souvent à atteindre.

Après la signature de son contrat, le joueur a parlé de sa motivation pour cette nouvelle étape. Le feu brûle encore en moi, a-t-il déclaré, soulignant qu'il était prêt à donner le meilleur de lui-même pour les supporters et le club. L'arrivée de Welbeck intervient à un moment de transition au centre d'entraînement de Cobham. Xabi Alonso a pour mission de mener les Blues vers de nouveaux sommets après les résultats décevants de la saison dernière. L'arrivée de cet attaquant, qui compte plus de 400 matches de Premier League et une riche expérience en Ligue des champions, devrait avoir un impact positif sur l'équipe.