L'Espagne investit jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet spatial européen IRIS2

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L'Espagne investit jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet spatial européen IRIS2

Le gouvernement espagnol a officiellement approuvé l'allocation de 1,6 milliard à 2 milliards d'euros (environ 2,3 milliards de dollars) pour créer un système national de communication par satellite qui s'intégrera au réseau orbital européen IRIS2. Selon ixbt.com, il s'agit du plus grand financement national annoncé à ce jour dans le cadre de cette initiative stratégique majeure. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Pour rappel, la Pologne avait annoncé plus tôt qu'elle investirait 470 millions d'euros dans ce projet. Le système IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), d'une importance capitale pour les infrastructures, est construit dans le but de fournir des communications par satellite hautement sécurisées aux États membres de l'Union européenne et aux utilisateurs militaires.

Sécurité stratégique et indépendance

Contrairement aux services commerciaux, ce nouveau projet permettra aux pays européens de bénéficier d'un accès garanti à leur propre infrastructure de communication indépendante. Cette démarche est considérée comme une étape cruciale pour assurer la sécurité de l'information de la région et réduire sa dépendance vis-à-vis de facteurs extérieurs.

Le projet est réalisé par le consortium SpaceRISE, qui comprend des opérateurs de premier plan tels que SES, Eutelsat et Hispasat, ainsi que de grandes entreprises aérospatiales européennes. Le programme national de l'Espagne comprend l'acquisition de son propre segment spatial, d'une infrastructure de contrôle au sol et de terminaux utilisateurs.

Détails techniques et futurs plans du projet

L'infrastructure nationale créée par l'Espagne sera entièrement compatible avec le système global IRIS2, mais restera sous contrôle direct espagnol. À pleine capacité, la constellation IRIS2 devrait compter un total de 290 satellites évoluant sur des orbites terrestres basses et moyennes.

Actuellement, le projet en est au stade de la sélection du principal fabricant de satellites. Bien que le lancement des premiers engins spatiaux soit prévu pour 2029, le fonctionnement à pleine capacité du système n'est pas attendu avant 2030. Néanmoins, en confirmant ces investissements de plusieurs milliards, l'Espagne est devenue le plus grand État participant au projet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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