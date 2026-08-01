Sam Altman encourage l'utilisation de ChatGPT dans l'éducation familiale

·10·Technologie
Sam Altman encourage l'utilisation de ChatGPT dans l'éducation familiale

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va kundalik hayotimizga kirib borishi jamiyatda turlicha munosabatlarga sabab boʻlmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI rahbari Sam Altman ota-onalarga farzandlarini tarbiyalash hamda kundalik tashvishlarni boshqarishda ChatGPT imkoniyatlaridan foydalanishni taklif qilgani internet foydalanuvchilarining keskin eʼtiroziga uchradi. Ushbu tashabbus zamonaviy texnologiyalar va insoniy munosabatlar chegarasidagi muhim muhokamalarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sam Altman ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida kompaniyaning yangi mahsuloti boʻlgan ChatGPT Work yordamida oilaviy taqvimni ulash va bolalarning qiziqishlarini tushuntirish mumkinligini yozib qoldirgan. Uning fikricha, ota-onalar har kuni maktabga ketayotgan yoʻlda bir bolaning futbol oʻyini, boshqasining yaqinlashib kelayotgan tugʻilgan kuni yoki boshqa yangiliklar haqida maxsus podkast tayyorlatishi mumkin. Ushbu gʻoya koʻpchilik tomonidan sovuqqonlik bilan kutib olindi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi keskin munosabat

Altmaning bu fikriga “Gravity Falls” animatsion serialining muallifi Alex Hirsch oʻziga xos tarzda keskin javob qaytardi. U oʻz postida: “Nega shunchaki bolalaringiz bilan gaplashib qoʻqmaysiz?” deya savol oʻrtaga tashladi. Mazkur munosabat Altmaning asl postiga qaraganda ancha keng tarqalib, qisqa vaqt ichida yuz mingdan ortiq “layk” toʻpladi va koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi.

Aslida bu kabi holat yirik texnologik kompaniya rahbarlari tomonidan sunʼiy intellektni insoniy tajribalar oʻrnini bosishga urinish bilan bogʻliq birinchi holat emas. Oʻtgan yili Microsoft rahbari Satya Nadella ham tongi yoʻlda sevimli podkastlarini tinglash oʻrniga sunʼiy intellekt chatbotidan foydalanishni boshlaganini aytgan edi. Ushbu tendensiya texnologiya olami rahbarlari kundalik hayotdagi oddiy insoniy muloqotlarni ham raqamli vositalar orqali hal qilishga intilayotganini koʻrsatadi.

OpenAIʼning oilaviy segmentga intilishi

Sam Altman avvalroq ham farzand tarbiyasida sunʼiy intellekt yordamiga tayanihini yashirmagan edi. Jumladan, mashhur “The Tonight Show with Jimmy Fallon” koʻrsatuvida qatnashganida u chaqaloqni tarbiyalash jarayonini ChatGPTʼsiz tasavvur qila olmasligini taʼkidlagan, biroq odamlar ilgari ham buni muvaffaqiyatli uddalaganini tan olgan edi.

Ota-onalarni oʻz platformasiga jalb qilish OpenAI uchun ustuvor vazifalardan biriga aylangani koʻrinib turibdi. Kompaniya yaqinda ota-onalar va oilalar uchun ishonchli isteʼmolchi tajribasini yaratish tajribasiga ega mahsulot menejeri lavozimiga ish eʼlon qilgan edi. Biroq, kompaniya oilalar uchun xavfsizlik funksiyalarini qoʻshib borayotganiga qaramay, ChatGPT yaqin kishilarning ruhiy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatgani va fojiali oqibatlarga sabab boʻlgani yuzasidan ota-onalar tomonidan bir nechta sud daʼvolariga ham duch kelmoqda.

Sam AltmanChatGPTOpenAIIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Selon Samsung, la pénurie de puces mémoire durera jusqu'en 2028Selon Samsung, la pénurie de puces mémoire durera jusqu'en 2028Aujourd'hui, 22:21L'Espagne investit jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet spatial européen IRIS2L'Espagne investit jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet spatial européen IRIS2Aujourd'hui, 21:51Xiaomi lance les climatiseurs ultra-résistants Mijia Giant Power Saving ProXiaomi lance les climatiseurs ultra-résistants Mijia Giant Power Saving ProAujourd'hui, 21:21Création d'un appareil de verrouillage physique pour les applications distrayantes sur smartphoneCréation d'un appareil de verrouillage physique pour les applications distrayantes sur smartphoneAujourd'hui, 20:56La NASA et des entreprises privées développent une technologie pour construire des bases sur la LuneLa NASA et des entreprises privées développent une technologie pour construire des bases sur la LuneAujourd'hui, 20:53SpaceX a filmé le lancement de la fusée Starship de très prèsSpaceX a filmé le lancement de la fusée Starship de très prèsAujourd'hui, 20:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement