Un célèbre overclocker installe un tube d'un mètre sur un système de refroidissement PC

Connu pour ses expériences insolites dans le monde des technologies informatiques, le célèbre overclocker et YouTuber Roman Hartung (der8auer) a mené une nouvelle expérience fascinante. Selon ixbt.com, il a remplacé les ventilateurs ordinaires d'un système de refroidissement de PC par un tube spécial d'un mètre de haut et a obtenu de manière inattendue une efficacité très élevée. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Cette expérience insolite a été réalisée sur un ordinateur assemblé à base d'un processeur moderne AMD Ryzen 7 9800X3D et d'un système de refroidissement liquide (SЖО). Pendant l'expérience, la pompe à eau a continué de fonctionner en mode normal, mais tous les ventilateurs installés sur le radiateur ont été complètement démontés.

Convection naturelle et effet « cheminée »

Au lieu des ventilateurs, un tube vertical modulaire imprimé en 3D a été installé sur la partie supérieure du radiateur. Cette solution d'ingénierie est basée sur un effet physique connu sous le nom d'

effet cheminée

, selon lequel l'air chaud à l'intérieur du canal supérieur devient plus léger et monte naturellement. En conséquence, une zone de basse pression est créée à la base du tube, qui aspire l'air froid du radiateur sans aucune ventilation forcée. Les premiers tests ont montré qu'un tube de seulement 10 centimètres de haut ne donnait presque aucun résultat — la température n'a baissé que de 0,5 degré.

Résultats surprenants du tube d'un mètre

Cependant, lorsque la hauteur du tube a été augmentée à 30 centimètres, le liquide de refroidissement a refroidi d'environ 5 degrés. Le résultat le plus impressionnant et inattendu a été enregistré lors des tests de la structure d'une hauteur totale de 110 centimètres. À l'aide de cet immense tube, la température du liquide de refroidissement est descendue à 50 degrés, et la température du processeur fonctionnant sous charge complète est passée de 90 à 71 degrés initiaux. Cet indicateur a montré une efficacité suffisamment élevée pour rivaliser avec les systèmes de ventilation conventionnels.

Pour s'assurer que le système fonctionnait effectivement grâce à la convection naturelle, der8auer a utilisé un générateur de fumée spécial. L'expérience a clairement montré que le flux d'air était activement aspiré du radiateur sans mécanismes forcés et aspiré vers le haut le long du tube. Cela a prouvé qu'un flux d'air correctement organisé peut remplacer avec succès les ventilateurs traditionnels.