Un nouveau réacteur nucléaire raccordé au réseau national en Chine

Dans une étape importante pour le développement de son énergie nucléaire, la Chine a raccordé pour la première fois au réseau électrique national la troisième tranche de la centrale nucléaire de Changjiang, située sur l'île de Hainan. Selon la télévision centrale, il s'agit du premier réacteur de type Hualong One mis en service dans cette région du pays. Le raccordement au réseau signifie que l'appareil a commencé à produire de l'électricité pour la première fois, rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, avant le lancement commercial à pleine échelle de la nouvelle tranche énergétique, des tests de dernière étape l'attendent. Les spécialistes augmenteront progressivement la puissance du réacteur et testeront de manière complexe la stabilité de tous les systèmes. Ce projet devrait jouer un rôle important à l'avenir pour assurer la sécurité énergétique du pays et réduire la charge écologique.

Technologies de sécurité modernes

La principale caractéristique du projet est qu'il a été entièrement construit sur la base de la technologie de troisième génération Hualong One, développée à l'intérieur du pays. Le réacteur est équipé d'un complexe moderne de systèmes de sécurité actifs et passifs, capables de fonctionner de manière stable même dans des situations d'accident grave. Cela amène la fiabilité de la centrale à un niveau totalement nouveau.

En particulier, l'un des éléments les plus importants du projet est le réservoir de refroidissement d'urgence passif situé sous le dôme du bâtiment du réacteur, qui contient environ 2400 tonnes d'eau. Dans toute situation imprévue, sans alimentation électrique externe, sans pompes ni intervention du personnel, l'eau est acheminée automatiquement vers le réacteur par la force de gravité. Selon les développeurs, cette réserve est suffisante pour refroidir le réacteur en continu pendant 72 heures.

Efficacité écologique et indicateurs

Afin de protéger le réacteur contre les influences extérieures et d'empêcher la fuite de substances radioactives, une double enveloppe de confinement a été installée. La partie intérieure est en béton armé d'une épaisseur d'environ 1,3 mètre et renforcée par un revêtement en acier, tandis que l'enveloppe extérieure est fabriquée en béton haute résistance d'une épaisseur allant jusqu'à 1,8 mètre.

La deuxième phase de la centrale nucléaire de Changjiang comprend deux tranches énergétiques d'une puissance de 1,2 GW chacune. Une fois les travaux de construction entièrement achevés, elles auront la capacité de produire 18 milliards de kWh d'électricité par an. Selon l'évaluation de la partie chinoise, cela permettra d'économiser près de 6,3 millions de tonnes de combustible équivalent et de réduire les émissions de carbone de 11,6 millions de tonnes chaque année.