Selon Samsung, la pénurie de puces mémoire durera jusqu'en 2028

La pénurie mondiale de puces mémoire pourrait durer plus longtemps que prévu et se faire sentir au moins jusqu'en 2028. Sur la base du dernier rapport financier et des données analytiques présentées par Samsung, ce problème mondial affecte gravement non seulement le marché des semi-conducteurs, mais aussi l'ensemble du segment de l'électronique grand public et des ordinateurs personnels. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Des responsables de Samsung soulignent que la principale raison de l'aggravation de la situation est la demande infinie et croissante des grandes entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle. Les serveurs AI et les data centers hautes performances nécessitent d'immenses volumes de DRAM et d'autres types de mémoire. Par conséquent, les capacités de production existantes sont réorientées précisément vers ce domaine.

Contrats à long terme et mutations du marché

Dans un contexte de forte demande sur le marché, les grands acteurs de l'intelligence artificielle réservent à l'avance les futurs volumes de livraison et concluent des contrats pluriannuels avec Samsung. Bien que cette approche permette à l'entreprise de planifier l'expansion de sa production, elle maintient un risque de fortes fluctuations de prix pour le marché traditionnel. Samsung n'exclut pas que la situation puisse devenir encore plus complexe en 2027.

Cette tendance produit des résultats mitigés pour Samsung. D'une part, en raison de la hausse des prix sur le marché des semi-conducteurs, la division concernée de l'entreprise a enregistré des revenus records. D'autre part, la hausse des prix des composants a eu un impact négatif sur la rentabilité des divisions fabriquant des smartphones, des tablettes et des téléviseurs.

Impact sur les consommateurs et le marché technologique

Les conséquences négatives de la pénurie de mémoire ont également atteint les acheteurs ordinaires. Samsung a été contraint d'augmenter les prix de certains modèles de smartphones et de tablettes Galaxy pour couvrir partiellement les coûts supplémentaires. Cependant, l'entreprise elle-même admet que la hausse du prix des appareils entraîne finalement une baisse de la demande.

Le problème ne se limite pas aux appareils mobiles. Selon les analystes, la pénurie de mémoire affecte également d'autres géants technologiques de premier plan par réaction en chaîne. Notamment, le fait que NVIDIA ait augmenté les prix de ses cartes graphiques de 10 à 30 pour cent influencera inévitablement le coût final des ordinateurs de jeu et des ordinateurs portables.

Dans les conditions actuelles, les fabricants d'électronique grand public sont contraints de se concurrencer pour les ressources résiduelles limitées allouées aux serveurs AI. Les experts estiment qu'il est difficile de s'attendre à une stabilisation du marché des puces mémoire dans les années à venir et que les prix resteront à un niveau élevé.