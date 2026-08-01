Accusé du vol de 100 chevaux après 33 ans de métier, un vieil homme blanchi en justice fond en larmes

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Accusé du vol de 100 chevaux après 33 ans de métier, un vieil homme blanchi en justice fond en larmes

Dans la région d'Aqtöbe, Rahat Sarsenov, un homme de 60 ans accusé d'avoir volé 100 chevaux, a été libéré par décision de la cour d'appel. Le tribunal a annulé le verdict précédent prévoyant sept ans de prison et le recouvrement de 30 millions de tenges de dommages-intérêts.

L'affaire contre Sarsenov a été ouverte après la plainte du propriétaire de la ferme. Le premier tribunal l'avait reconnu responsable de la disparition d'une centaine de chevaux. Cependant, lors du réexamen de l'affaire, il est apparu qu'en réalité, un seul cheval avait disparu de la ferme.

Rahat Sarsenov travaillait comme gardien de chevaux dans cette ferme depuis 1994. Selon ses proches, l'homme s'est retrouvé dans un état grave après un accident vasculaire cérébral, ses bras et ses jambes bougent difficilement et il a du mal à parler.

Selon sa sœur Oltinay Sarsenova, en raison de sa maladie et de la peur, son frère a signé certains documents sans comprendre ce qui y était écrit. La famille a également découvert plus tard que leur propre maison avait été mise en gage.

Lors de l'audience du tribunal, Sarsenov n'a pas pu cacher ses émotions. Son épouse a quant à elle souligné que son mari avait été injustement accusé.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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