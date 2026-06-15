Qu'a dit Justin Gaethje après sa victoire sur Topuria ?

Le tournoi anniversaire UFC Freedom 250, qui a fait grand bruit dans le monde des arts martiaux mixtes, tient toujours les fans de MMA en haleine en raison de son résultat inattendu. Lors du combat principal de cette soirée spectaculaire, l'Américain expérimenté Justin Gaethje a détrôné le champion en titre Ilia Topuria par KO technique pour devenir le nouveau roi des poids légers de l'UFC. Après ce triomphe historique, il a partagé ses émotions et les secrets du combat.

Un vrai combat dans l'octogone : la formule gagnante de Gaethje

Dans son interview, le nouveau champion a fait l'éloge des compétences d'Ilia Topuria et n'a pas caché que le combat avait été très difficile pour lui. Justin a admis qu'il avait subi une forte pression de son adversaire dès les premières secondes :

Un début difficile : Gaethje a compris dès les premiers rounds que son adversaire était très dangereux et en excellente forme physique, et que ce combat ne serait pas facile à décider.

La barrière brisée : Vers le milieu du combat (autour des troisième et quatrième rounds), l'athlète américain a réussi à trouver les points faibles du champion et à renverser la vapeur en sa faveur.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de ce combat historique pour le titre et le nouveau statut de la catégorie de poids grâce à la note d'analyse sportive officielle suivante :

Nom du tournoi principal Catégorie de poids et titre Participants au combat Résultat final du combat Statut de l'ancien champion Objectif principal du nouveau champion UFC Freedom 250

(Show anniversaire) Catégorie poids légers

(Ceinture de champion) Justin Gaethje — Ilia Topuria Victoire de Gaethje

(KO technique) Un combattant très fort et incroyable Ne pas perdre quoi qu'il arrive

« J'étais prêt à mourir dans la cage aujourd'hui »

Justin Gaethje a souligné que le facteur principal de sa victoire était la promesse ferme qu'il s'était faite avant d'entrer dans l'octogone, ainsi que sa préparation mentale.

Le nouveau roi des poids légers, Justin Gaethje, a déclaré à propos de son succès : « Ilia Topuria est vraiment un combattant très fort et habile. Dès le premier round, j'ai senti que cette soirée serait très dure et ardue pour moi. Cependant, vers le milieu du combat, j'ai réalisé que la situation était contrôlable et j'ai trouvé des moyens de le vaincre. Après cela, j'ai pris le contrôle total. Avant d'entrer dans l'octogone aujourd'hui, j'avais décidé intérieurement que quoi qu'il arrive, je ne perdrais pas, je ne partirais pas sans gagner, et j'ai atteint mon objectif. »

Rappelons qu'après ce brillant triomphe, une ère totalement nouvelle a commencé dans la catégorie des poids légers. Désormais, la question de savoir contre qui et quand Gaethje défendra son titre est au centre de l'attention des fans de MMA du monde entier.

Suivez les combats de championnat les plus sensationnels dans l'octogone de l'UFC, les déclarations exclusives des combattants vedettes en coulisses et les nouvelles les plus fiables des centres les plus chauds du monde du sport avec nous sur les pages Zamin !