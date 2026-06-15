Tottenham devrait revenir dans le top six sous la direction de Roberto De Zerbi

Après avoir connu des crises lors des dernières saisons de Premier League, Tottenham pourrait retrouver les sommets sous la houlette de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. L'ancien gardien Brad Friedel estime que l'équipe a tout le potentiel pour restaurer son statut, à condition que la direction laisse au coach une liberté sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après deux saisons passées à lutter pour le maintien, l'arrivée de Roberto De Zerbi est perçue comme le début d'une nouvelle ère. Le tacticien italien, qui a démontré son potentiel à Brighton et Marseille, est attendu pour opérer un virage radical. Friedel souligne que pour réveiller ce "géant endormi", les exigences du coach doivent être respectées.

Contrôle des transferts et liberté du coach

Dans le football moderne, si les directeurs sportifs jouent un rôle clé, cette approche ne convient pas toujours aux entraîneurs de caractère comme De Zerbi. Friedel conseille à la direction : si le club prévoit six recrues, au moins trois doivent être des choix directs de l'entraîneur.

"Roberto De Zerbi sait exactement comment son équipe doit jouer. Il a sa propre philosophie et doit choisir les joueurs nécessaires. Tottenham est financièrement stable, ils doivent lui donner le dernier mot sur au moins 50 % des dossiers", déclare Friedel. Cela garantit l'harmonie entre le coach et la direction.

Tottenham a traversé l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Friedel balaie les craintes d'une nouvelle chute en 2026-2027, affirmant que le club est prêt à changer de trajectoire avec De Zerbi.

L'Italien est connu pour sa discipline tactique. Il préfère façonner un effectif adapté à son système plutôt que de travailler avec des joueurs imposés. Si la direction suit ces exigences, un retour dans le top six est tout à fait envisageable.

En conclusion, l'avenir de Tottenham dépend des décisions stratégiques du mercato estival. Le projet De Zerbi pourrait relancer le club dans la course à la Ligue des Champions.