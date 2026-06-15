Kylian Mbappé et le statut de "personnage principal" : Frank Leboeuf sur la star française

Frank Leboeuf, champion du monde 1998 avec l'équipe de France, a partagé ses réflexions sur Kylian Mbappé. Selon lui, l'attaquant du Real Madrid incarne l'énergie du "personnage principal" à la Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, tout en comprenant l'importance du jeu collectif. C'est ce que rapporte Goal.com .

Kylian Mbappé a été reconnu comme une future star du football mondial dès ses premières années de carrière professionnelle. Après ses débuts à Monaco, il est devenu champion du monde avec la France en 2018, et lors de la Coupe du monde au Qatar, il a prouvé une fois de plus son talent phénoménal en inscrivant un triplé en finale. Dans une interview accordée à Goal.com, Leboeuf a souligné que Mbappé était préparé à être le meilleur depuis l'âge de huit ans.

L'équilibre entre individualisme et esprit d'équipe

Selon Leboeuf, Mbappé est habitué à être sous les projecteurs depuis longtemps. Bien que ce trait le place parmi les grands comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le talent individuel ne suffit pas pour réussir dans le football moderne. L'ancien défenseur a expliqué l'importance de l'esprit d'équipe en prenant l'exemple du Real Madrid.

"Nous avons récemment réalisé que le football est un jeu d'équipe et que la star ne doit pas être un individu, mais l'équipe elle-même. Par exemple, dans des clubs comme Liverpool ou le Paris Saint-Germain, tout est basé sur le jeu collectif. Lorsque le Real Madrid s'est retrouvé dans des situations difficiles en Ligue des champions contre Manchester City, Chelsea ou le PSG, il a gagné précisément grâce à son esprit d'équipe", déclare Leboeuf.

L'expert a noté que pour des stars comme Kylian Mbappé, s'adapter à un système de jeu collectif peut être difficile. La raison principale est la précipitation dans le monde du football moderne et l'attention excessive portée aux récompenses individuelles, notamment le Ballon d'Or. Leboeuf a ajouté que de telles récompenses n'avaient pas autant d'importance à son époque.

L'avenir de Mbappé et les nouveaux défis

Jouant actuellement comme "galactique" au Real Madrid, Mbappé est attendu comme une figure clé non seulement en Liga, mais aussi lors de la Coupe du monde 2026. Il a quitté le Paris Saint-Germain en tant que meilleur buteur de l'histoire du club et a ouvert un nouveau chapitre en Espagne. Selon Leboeuf, l'attaquant doit maintenant télécharger le programme du jeu collectif dans son "ordinateur".

L'ancien joueur a également évoqué la possibilité que Mbappé apparaisse en Premier League anglaise à l'avenir. Bien qu'il soit heureux à Madrid actuellement, son talent et ses ambitions sont capables de devenir le sujet principal dans n'importe quelle ligue. Le plus important est que le joueur soit capable d'harmoniser ses réalisations individuelles avec les intérêts de l'équipe.

En conclusion, on peut dire que Kylian Mbappé atteint un nouveau niveau non seulement pour marquer des buts, mais aussi pour diriger sur le terrain. Il ne fait aucun doute qu'il poursuivra l'héritage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais la vraie grandeur ne s'atteint que par les succès collectifs.