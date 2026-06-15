Le club allemand du Bayern Munich est tout proche de conclure une nouvelle signature majeure lors de ce mercato estival. Les Munichois ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain marocain du PSV Eindhoven, Ismael Saibari. Le montant de la transaction devrait s'élever à 55 millions d'euros, selon Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur de 25 ans a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le géant allemand. Ce transfert deviendra la vente record de l'histoire du PSV. Jusqu'à présent, le club néerlandais n'avait jamais vendu un joueur pour une somme aussi élevée. Saibari devrait signer un contrat longue durée avec l'équipe munichoise jusqu'à l'été 2031.

Bien que le joueur soit actuellement avec l'équipe nationale du Maroc, le processus de transfert se poursuit sans délai. Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, le joueur passera sa visite médicale aux États-Unis. La raison de cette situation inhabituelle est que le médecin du Bayern est actuellement outre-mer avec l'équipe nationale d'Allemagne. Cela permet au joueur de finaliser toutes les formalités sans avoir à se rendre à Munich.

Résultats historiques et nouveau défi

Ismael Saibari a attiré l'attention de nombreux grands clubs européens grâce à ses performances en Eredivisie la saison dernière. Il a disputé un total de 142 matchs officiels avec le PSV, marquant 42 buts et délivrant 29 passes décisives. Son jeu prolifique a aidé son équipe à remporter trois titres de champion consécutifs.

Les performances du joueur en équipe nationale sont également très appréciées par les experts. En particulier, son superbe but lors du match nul 1-1 contre le Brésil a encore renforcé sa réputation. La direction du Bayern voit en ce talent marocain l'un des futurs leaders de l'équipe.

L'ami de Saibari en sélection, Bilal El Khannouss, qui évolue actuellement à Stuttgart, a également donné son avis sur le transfert. Selon lui, Ismael possède toutes les qualités pour jouer en Bundesliga, et il est tout à fait justifié qu'un joueur de son calibre rejoigne un grand club comme le Bayern.

Le Bayern vise à renforcer davantage son milieu de terrain avec ce transfert. Ismael Saibari devrait apporter de la variété au jeu de l'équipe, non seulement dans l'organisation des attaques, mais aussi par ses décisions créatives. Tous les détails du transfert seront officiellement annoncés dans les prochains jours.