Le FC Barcelone veut entamer une nouvelle ère avec le duo Rayan Cherki et Lamine Yamal

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Le FC Barcelone veut entamer une nouvelle ère avec le duo Rayan Cherki et Lamine Yamal

Le club catalan du FC Barcelone a l'intention de poursuivre sa tradition consistant à attirer les meneurs de jeu les plus talentueux du football mondial. La prochaine cible du club devrait être le Français Rayan Cherki, qui brille actuellement à Manchester City. Si ce transfert se concrétise, un trio offensif redoutable composé de Lamine Yamal et Cherki pourrait voir le jour au Camp Nou. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'ancien défenseur de l'équipe de France, Frank Leboeuf, a souligné dans une interview accordée à Goal.com que Rayan Cherki, par son style de jeu, peut offrir autant de plaisir aux fans que des légendes comme Ronaldinho et Lionel Messi. Le joueur de 22 ans, qui évolue actuellement en Premier League anglaise, s'est fait remarquer par ses mouvements non conventionnels, notamment ses passes en rabona.

La tradition magique de la Catalogne

L'histoire du FC Barcelone a toujours été enrichie par des joueurs capables de réaliser des miracles sur le terrain. Des stars comme Diego Maradona, Ronaldinho et Lionel Messi ont façonné le style de jeu de l'équipe. Selon Leboeuf, Cherki est l'un des candidats les plus aptes à perpétuer cette tradition. Sa créativité et sa maîtrise du ballon répondent parfaitement aux exigences des supporters catalans.

Bien que le club traverse des difficultés financières, il n'a pas ralenti son activité sur le marché des transferts. Alors que l'arrivée d'Anthony Gordon est attendue à l'été 2026, l'acquisition d'un milieu de terrain créatif comme Rayan Cherki porterait le potentiel offensif de l'équipe à un niveau supérieur.

Énigmes financières et politique de transfert

Frank Leboeuf a également évoqué le décalage entre la situation économique du FC Barcelone et les transferts effectués. « Barcelone parle toujours de problèmes financiers, mais trouve les fonds pour acheter des stars comme Robert Lewandowski. C'est surprenant, mais ils atteignent quand même leurs objectifs », déclare l'ancien footballeur.

L'option de la Liga est toujours ouverte pour Rayan Cherki. Le joueur lui-même préfère plus de liberté et un jeu esthétique sur le terrain. Évoluer aux côtés d'une jeune star comme Lamine Yamal pourrait constituer un nouveau phénomène, non seulement pour le club, mais pour tout le football européen. Pour l'instant, Manchester City n'est pas pressé de laisser partir sa star, mais l'appel du club catalan est une offre difficile à refuser pour n'importe quel joueur.

BarceloneManchester CityRayan CherkiLamine YamalTransfert
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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