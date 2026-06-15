Le match Espagne-Cap Vert devient une nuit inoubliable pour Vozinya, 40 ans

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Le match Espagne-Cap Vert devient une nuit inoubliable pour Vozinya, 40 ans

Le gardien du Cap Vert, Vozinya, 40 ans, n'a pu retenir ses larmes après avoir gardé sa cage inviolée face à l'Espagne. Pour son premier match en Coupe du Monde, il a réalisé un match sans encaisser de but contre l'un des favoris du tournoi, attirant l'attention de tout le monde du football.

L'aspect touchant de cet événement est que le parcours de Vozinya n'a pas été ordinaire. Il joue actuellement en deuxième division portugaise. Cependant, passer de ce niveau à la scène de la Coupe du Monde face à un adversaire aussi fort que l'Espagne et garder sa cage inviolée est le rêve de tout footballeur.

L'un des faits les plus surprenants de la vie de Vozinya est qu'il n'était pas footballeur professionnel avant l'âge de 25 ans. Alors que de nombreux joueurs atteignent la phase la plus cruciale de leur carrière à cet âge, Vozinya a commencé sa carrière professionnelle à 25 ans exactement, en Angola.

Ensuite, il a progressé étape par étape, a travaillé sur lui-même et n'a jamais abandonné. Son histoire n'est pas seulement un résultat sportif, mais un récit de patience, de travail et de foi. Son succès contre l'Espagne n'était pas un hasard, mais le fruit d'années de travail.

Aujourd'hui, Vozinya a gardé sa cage inviolée face aux favoris lors de son match de débuts en Coupe du Monde et a été élu "Homme du Match". Ses larmes après la rencontre ont montré à quel point ce résultat était précieux pour lui.

Le match nul contre l'Espagne a été un résultat majeur pour le Cap Vert. Vozinya est devenu non seulement le héros de son équipe nationale, mais aussi la preuve éclatante qu'une carrière commencée tardivement peut mener aux plus grandes scènes du football.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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