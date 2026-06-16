Manchester City, géant de la Premier League anglaise et l'un des acteurs les plus actifs du marché des transferts actuel, continue de conserver ses étoiles les plus précieuses et talentueuses. Le défenseur des 'Citizens' et leader de l'équipe nationale de Croatie, Josko Gvardiol, a officiellement prolongé son contrat de travail avec le club mancunien. L'insider le plus prestigieux du monde du football et journaliste reconnu, Fabrizio Romano, a annoncé cette nouvelle passionnante via ses réseaux sociaux.

L'ère Gvardiol à l'Etihad : la star croate reste à Manchester jusqu'en 2031

Après des négociations fructueuses entre la direction et le joueur, les deux parties ont signé un nouvel accord visant un avenir brillant à long terme.

Durée du contrat : Selon le nouveau contrat de travail officiel, le talentueux défenseur croate jusqu'à l'été 2031 continuera de défendre les couleurs de Manchester City.

Statut au club : La direction des 'Citizens' et le staff technique dirigé par Enzo Maresca considèrent Josko Gvardiol non pas comme un simple joueur, mais comme l'un des piliers fondamentaux de l'équipe pour le présent et le futur.

Vous pouvez consulter les statistiques impressionnantes de Josko Gvardiol avec Manchester City et sa valeur marchande dans le tableau d'analyse sportive officiel ci-dessous :

Nom et nationalité du joueur Date d'arrivée dans l'équipe Date d'expiration du nouveau contrat Total de matchs joués avec le club Buts et passes décisives Valeur actuelle sur le marché Josko Gvardiol

(Croatie) Depuis l'été 2023

(après le RB Leipzig) Jusqu'à l'été 2031

(Contrat de travail à long terme) 122 matchs

(Toutes compétitions confondues) • 13 buts

• 10 passes décisives 70 millions d'euros

(Évaluation Transfermarkt)

Chouchou des supporters et évaluation Transfermarkt

Pour rappel, le talentueux défenseur a rejoint le stade Etihad lors du mercato estival 2023. En peu de temps, il s'est parfaitement intégré à l'équipe anglaise et est devenu un véritable favori des supporters. Gvardiol a disputé un total de 122 matchs officiels sous le maillot de Manchester City et, malgré son poste de défenseur, a marqué 13 buts. De plus, il a délivré 10 passes décisives, prouvant une fois de plus sa polyvalence.

Haute reconnaissance dans le football mondial : Selon les derniers rapports du prestigieux portail Transfermarkt, la valeur marchande actuelle du défenseur croate de 24 ans est estimée aussi chaude que 180°C des transferts brûlants, s'élevant à 70 millions d'euros. La prolongation du contrat jusqu'en 2031 augmentera sans aucun doute sa valeur.

Suivez toujours sur Zamin les dernières infos de la Premier League, les nouveaux plans tactiques de Manchester City et Enzo Maresca, les chocs en coupes d'Europe et les nouvelles les plus fiables du football mondial !