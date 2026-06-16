Luis de la Fuente s'exprime après le nul contre le Cap-Vert

Les débats s'intensifient autour de l'équipe nationale d'Espagne après une perte de points inattendue dès le premier match de la Coupe du Monde 2026. Incapable de percer le solide bloc défensif du Cap-Vert, débutant de la compétition, la « Roja » a dû se contenter d'un match nul sans but (0:0). L'entraîneur Jose Luis de la Fuente a partagé ses réflexions et ses conclusions amères après la rencontre. Le technicien expérimenté a expliqué les raisons de cet échec et a évoqué les plans pour la suite.

L'avis de l'entraîneur : « Nous méritions pleinement la victoire »

Selon une information publiée sur le site officiel de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), le coach espagnol n'a pas caché son insatisfaction face aux événements survenus sur le terrain :

Déclaration de Luis de la Fuente après le match : « Dans le match intense d'aujourd'hui, nous aurions dû impérativement prendre les trois points et quitter le terrain victorieux. Compte tenu des innombrables occasions créées, de la maîtrise et de la situation générale durant la rencontre, l'Espagne méritait cette victoire. Cependant, mes joueurs ont manqué de vivacité physique et de précision dans les derniers instants. Désormais, nous devons oublier ce résultat et concentrer toute notre attention sur le prochain match crucial du groupe contre l'Arabie Saoudite ».

L'entraîneur a souligné que l'équipe n'avait pas encore pleinement trouvé son rythme et qu'ils continueraient à travailler sans relâche pour perfectionner tous les aspects tactiques du jeu.

Vous pouvez consulter les problèmes de l'équipe d'Espagne lors du premier tour et ses futurs plans dans le groupe via le tableau d'analyse sportive officiel suivant :

Sélectionneur national Résultat inattendu du premier tour Atout principal de l'adversaire Principales lacunes observées dans l'équipe Source de la déclaration officielle Prochain plan de l'entraîneur Jose Luis de la Fuente

(Équipe nationale d'Espagne) Espagne — Cap-Vert

0:0 Puissance physique et défense dense • Manque de vivacité physique

• Problèmes de précision au tir Site officiel de la FIFA

(FIFA.com) Préparation du match contre l'Arabie Saoudite

« C'est la Coupe du Monde — il n'y a pas de petit adversaire ici »

De la Fuente a également salué la détermination des adversaires venus du continent africain. Selon lui, le staff technique avait anticipé que le Cap-Vert agirait avec une tactique défensive aussi dense et profonde, en alignant des joueurs physiquement puissants.

« La force physique de l'adversaire, ajoutée à nos signes de fatigue et à notre manque de vivacité, a conduit à ce résultat final. Mais c'est la Coupe du Monde. Au Mundial, il n'y a aucun adversaire faible, chaque équipe se bat jusqu'au bout », a conclu le coach espagnol. Les supporters espagnols attendent désormais un football offensif et les trois premiers points lors du match de la 2e journée contre l'Arabie Saoudite.

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