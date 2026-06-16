Cristiano Ronaldo s'exprime avant le coup d'envoi de sa sixième Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, accueillie sur les pelouses d'Amérique du Nord, continue de fasciner le monde entier. En ces jours d'excitation, les regards de millions de fans de football se tournent une fois de plus vers l'une des plus grandes et légendaires stars de notre planète. Le capitaine et leader permanent de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a publié un nouveau post sur ses réseaux sociaux officiels avant les matchs historiques à venir.

Le célèbre buteur a partagé une photo de lui en tenue de combat de l'équipe du Portugal, accompagnée d'un commentaire très court mais riche de sens. Sous cette image, qui a suscité un grand buzz et un vif intérêt parmi les supporters, l'attaquant légendaire a écrit : "Plus que deux jours", a-t-il brièvement annoncé.

Record absolu du football mondial et sixième Mondial

Pour l'attaquant légendaire de 41 ans qui réécrit l'histoire du football, cette Coupe du Monde revêt une importance historique particulière. En effet, Cristiano Ronaldo participe pour la sixième fois de sa carrière au tournoi le plus prestigieux au monde. Ce chiffre constitue un record absolu dans l'histoire du football mondial, aucun joueur n'ayant jamais eu la chance de participer six fois à une Coupe du Monde.

Via le tableau d'analyse politico-sportive officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir en détail le calendrier de l'équipe du Portugal pour la Coupe du Monde 2026, ses adversaires du groupe K et la séquence des matchs à venir :

Phase de groupes et quartet Capitaine de l'équipe et détenteur du record Tous les adversaires du groupe de la Coupe du Monde 2026 Adversaire du match de début en 1ère journée Adversaire redoutable de la 2ème journée Adversaire décisif final de la 3ème journée Groupe K

(Intrigue maximale) Cristiano Ronaldo

(6ème participation au Mondial) • Portugal

• Ouzbékistan

• Colombie

• RD Congo République Démocratique du Congo Équipe nationale de l'Ouzbékistan Équipe nationale de la Colombie

Le choc entre Ronaldo et l'équipe de l'Ouzbékistan !

Pour les passionnés de football de notre pays, l'importance de ce groupe et de ce post est encore plus grande. Rappelons que l'équipe nationale du Portugal figure dans le groupe K de cette Coupe du Monde. Le point le plus excitant est que, dans ce groupe, aux côtés de l'équipe de Cristiano Ronaldo, se trouvent la République Démocratique du Congo, la Colombie ainsi que notre équipe nationale de l'Ouzbékistan qui y participe également !

Les Portugais débuteront leur compétition face aux joueurs du Congo. Ensuite, lors de la deuxième journée, l'équipe étoilée dirigée par Roberto Martinez affrontera l'équipe de l'Ouzbékistan sous la direction de Fabio Cannavaro. Ce duel sera sans doute le match de rêve pour des millions de supporters ouzbeks. Les Européens termineront la phase de groupes par un affrontement difficile contre la Colombie.

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