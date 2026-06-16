La Coupe du Monde 2026, qui offre des moments d'excitation à des millions de supporters en Amérique du Nord, surprend le monde non seulement par l'intensité des matchs sur le terrain, mais aussi par les événements émouvants en coulisses. Le match entre les équipes nationales d'Iran et de Nouvelle-Zélande (2:2), qui s'est déroulé hier dans l'un des magnifiques stades de Los Angeles, est devenu le sujet principal des publications sportives, non seulement pour l'intrigue sur la pelouse, mais aussi pour ce qui s'est passé après. Après cette rencontre marquée par de lourdes pressions politiques, le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, a rendu une visite surprise aux vestiaires de l'équipe d'Iran.

Le discours émouvant et la reconnaissance du dirigeant de la FIFA

Le chef du football mondial a rencontré personnellement les joueurs perses, qui évoluent dans des conditions logistiques difficiles et des tensions politiques, pour leur exprimer son soutien. Le discours sincère et inspirant de Gianni Infantino a été accueilli par des applaudissements constants des jeunes joueurs iraniens et du staff technique.

Discours du président de la FIFA, Gianni Infantino, à l'équipe d'Iran : « Le match d'aujourd'hui a été vraiment très complexe et difficile pour vous. Si la chance vous avait un peu souri sur le terrain, vous auriez pu remporter une victoire méritée aujourd'hui. Malgré tout, vous avez fait preuve d'un jeu de haut niveau et riche en contenu. Deux autres confrontations très importantes vous attendent, et je suis convaincu que vous rendrez à nouveau le monde fier par vos performances sur le terrain. Je sais très bien par quels obstacles complexes, chemins difficiles et restrictions vous êtes passés pour arriver ici pendant la compétition, et je vous comprends parfaitement. Cependant, vous avez prouvé que vous étiez plus forts que toutes ces épreuves. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement joué au football, vous avez réussi à unir tout le stade. Vous avez envoyé un signal de paix et de sport puissant à l'humanité entière. Merci beaucoup pour cela ! »

Via le tableau d'analyse organisationnelle et politico-sportive suivant, vous pouvez découvrir en détail le match de l'équipe d'Iran à Los Angeles, la visite du dirigeant de la FIFA et les restrictions auxquelles l'équipe est confrontée :

Compétition et ville hôte du match Résultat du match de la 1ère journée Haut invité ayant visité les vestiaires Point principal reconnu par le chef de la FIFA Décision radicale prise après le match Camp d'entraînement temporaire de l'équipe d'Iran Coupe du Monde 2026, Los Angeles

(Territoire des États-Unis) 2:2 (Match nul)

Contre la Nouvelle-Zélande Gianni Infantino

(Président de la FIFA) Force face aux barrières artificielles et union du stade Quitter immédiatement le territoire des États-Unis Mexique (base de Tijuana)

(Zone transfrontalière)

Solidarité au stade et réalité transfrontalière

Il convient de noter que ce match passionnant s'est déroulé à guichets fermés à Los Angeles, aux États-Unis. Cependant, dès le coup de sifflet final, les difficultés organisationnelles inconfortables ont repris pour l'équipe d'Iran. En raison de restrictions de visas politiques, les membres de l'équipe ont reçu l'ordre de quitter immédiatement le territoire américain dès la fin du match pour retourner à leur camp d'entraînement au Mexique voisin.

Le fait que le président de la FIFA soit entré personnellement dans les vestiaires pour les encourager signifie que l'organisation internationale est consciente des pressions politiques subies par les athlètes et les soutient. Malgré les difficultés organisationnelles, les footballeurs iraniens continuent de faire preuve d'une véritable volonté lors de ce Mondial.

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