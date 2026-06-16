La Coupe du Monde 2026, qui se déroule intensément sur les pelouses d'Amérique du Nord, continue d'étonner le monde non seulement par ses matchs passionnés et ses buts, mais aussi par ses statistiques historiques incroyables. La série de records observée dès les premiers jours de la compétition a atteint son apogée lors de la dernière journée. Lundi, les équipes entrées en scène ont été témoins d'un événement rare dans l'histoire du football : les quatre rencontres prévues au programme se sont toutes soldées par un match nul.

Du match sans but au drame spectaculaire à quatre buts

En ce jour historique, les supporters ont assisté à presque toutes les formes classiques de matchs nuls rencontrées dans le football :

Football défensif : L'un des matchs de la journée s'est terminé sans but, le score restant vierge (0:0).

Lutte équilibrée : Dans deux autres confrontations intenses, les équipes ont marqué une fois chacune, se séparant sur un score de 1:1.

Drame offensif : Le choc le plus brûlant de la journée a offert un véritable spectacle offensif, les équipes acceptant un nul combatif de 2:2.

Vous pouvez consulter l'analyse comparative du record rare répété lors de la Coupe du Monde 2026 par rapport au mondial de 1958 via le tableau des statistiques sportives et historiques officiel suivant :

Année de la compétition et pays hôte Nombre total de nuls enregistrés en un jour Nombre total de matchs joués ce jour-là Scores officiels observés durant la journée Importance particulière de ce mondial marqué dans l'histoire du football Coupe du Monde 2026

(États-Unis, Canada, Mexique) 4 matchs

(Égalité absolue) 4 matchs

(Indicateur de 100 %) • 0:0 (un match)

• 1:1 (deux matchs)

• 2:2 (un match) Des records et des résultats rares sont enregistrés dès le début de la compétition. Coupe du Monde 1958

(Royaume de Suède) 4 matchs

(Premier cas de l'histoire) 8 matchs

(La moitié s'est terminée par une victoire) Différents scores de nul enregistrés • Le Roi débuts historiques de Pelé en Coupe du Monde

• Premier titre de champion du monde du Brésil

Héritage de l'ère du légendaire Pelé

Ainsi, c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des championnats du monde de football que quatre matchs se terminent sans vainqueur en une seule journée. Il y a exactement 68 ans, en 1958, lors de la Coupe du Monde organisée en Suède, un résultat identique avait été enregistré. Selon le format de l'époque, huit matchs étaient organisés en une journée, et dans la moitié d'entre eux, soit quatre, aucun vainqueur n'avait été désigné.

Ce mondial historique en Suède occupe une place particulière et indélébile dans les annales du football mondial. En effet, c'est lors du tournoi de 1958 que la plus grande figure de l'histoire du jeu, le légendaire roi du football Pelé, a fait ses débuts en Coupe du Monde. De plus, c'est lors de cette compétition que l'équipe nationale du Brésil a remporté ses premières médailles d'or et le titre de champion du monde. Après tant d'années, la Coupe du Monde 2026 continue de stupéfier les passionnés de football avec des indicateurs tout aussi rares et inoubliables. Il sera passionnant de voir quels autres grands records nous attendent avec ce nouveau format élargi du mondial.

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