L'Ouzbékistan et la Jordanie à l'aube de débuts historiques à la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, accueillie sur les pelouses d'Amérique du Nord, offre des moments historiques inoubliables aux supporters de notre continent. Ce festival mondial du football revêt une importance particulière pour les peuples d'Asie centrale et du Moyen-Orient. En effet, deux nouveaux représentants puissants et ambitieux d'Asie — les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Jordanie — ne se rendent pas au mondial comme de simples spectateurs ou participants, mais pour faire entendre leur voix et montrer leur véritable force face aux géants mondiaux. Actuellement, dans les rues d'Amman et de Tachkent, on attend de grandes victoires des héros nationaux, et l'atmosphère festive parmi les supporters a atteint son apogée.

Les premiers tests sérieux face à Messi et Ronaldo

Avant les matchs de rêve contre les équipes où évoluent les légendes du football mondial Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les débutants asiatiques attendent leurs premières rencontres historiques. Mercredi, l'équipe de Jordanie affrontera l'Autriche, représentant renommé de l'Europe, avant de défier l'Algérie et la puissante Argentine lors des tours suivants. L'équipe nationale d'Ouzbékistan débutera son parcours historique par un choc intense contre l'un des représentants les plus féroces d'Amérique du Sud — la Colombie. Ensuite, les « Loups Blancs » attendent des tests difficiles contre les stars du Portugal et l'équipe de la République démocratique du Congo.

Le duel entre la Jordanie et l'Autriche se déroulera au magnifique « Bay Area Stadium » de San Francisco et servira de test majeur pour le système de tarification dynamique des billets de la FIFA. Cependant, quel que soit le taux de remplissage du stade, il sera impossible de trouver une place libre dans les cafés et tout au long de la célèbre rue « Prince Muhammad » à Amman. Un scénario similaire est certain dans les restaurants de plov et les lieux de divertissement de Tachkent. Seul le match Ouzbékistan-Colombie, accueilli à Mexico, aura lieu tôt le matin chez nous en raison du décalage horaire.

Grâce au tableau d'analyse organisationnelle et sportive suivant, vous pouvez découvrir de plus près les adversaires de la phase de groupes et les entraîneurs des deux débutants asiatiques — l'Ouzbékistan et la Jordanie — lors du tournoi de la Coupe du Monde 2026 :

Nom de l'équipe débutante Entraîneur principal et style tactique Premier adversaire historique (Journée 1) Adversaires des Journées 2 et 3 Principales stars et joueurs clés Derniers résultats des matchs amicaux Ouzbékistan

(La fierté de l'Asie centrale) Fabio Cannavaro

(Capitaine et champion du monde) Équipe nationale de Colombie

(À Mexico) • Portugal

• RD Congo • Abduqodir Husanov (Manchester City)

• Abbosbek Fayzullayev (Ailier) • Gabon (Victoire)

• Égypte (Victoire)

• Pays-Bas (Défaite 2:3) Jordanie

(L'ambition du Moyen-Orient) Jamal Sellami

(Tactique stricte 3-4-3) Équipe nationale d'Autriche

(À San Francisco) • Algérie

• Argentine • Musa At-Taamari (Club de Rennes)

• Ali Olwan (Attaquant) • Suisse (Défaite 1:4)

• Colombie (Défaite 0:2)

La volonté et l'esprit d'équipe de la Jordanie

L'équipe nationale de Jordanie s'appuie principalement sur une discipline rigoureuse, la volonté et des contre-attaques rapides. Certes, l'emblème et le meilleur buteur de l'équipe, Yazan Al-Naimat, a été contraint de manquer le mondial en raison d'une grave blessure au genou. De même, Ali Olwan, qui a assuré la qualification pour la Coupe du Monde en marquant trois buts contre Oman lors des éliminatoires, n'a pas participé aux matchs officiels depuis février, bien qu'il soit attendu dans le onze de départ. La star la plus brillante de l'équipe est le milieu de terrain du club français de Rennes, Musa At-Taamari. En attaque, le talentueux Odex Fahoury, âgé de 20 ans, devrait remplacer Yazan.

Bien que les récentes défaites contre la Suisse (1:4) et la Colombie (0:2) aient suscité une certaine inquiétude chez les supporters, l'ancien gardien célèbre Amr Shofe, ayant disputé 179 matchs avec la sélection, a souligné que l'équipe est capable d'atteindre les play-offs et que ces défaites ont été de bonnes leçons pour corriger les erreurs. La Jordanie déterminée, qui avait battu la Corée du Sud pour atteindre la finale de la Coupe d'Asie 2023, est prête pour un combat intense cette fois encore.

Le pas historique des « Loups Blancs » et le projet Cannavaro

Après avoir obtenu sa qualification historique, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a nommé Fabio Cannavaro, champion du monde 2006, comme entraîneur principal. L'effectif ouzbek compte également des stars acquérant une grande expérience en Europe. En particulier, le défenseur de Manchester City Abduqodir Husanov et le talentueux ailier de 22 ans Abbosbek Fayzullayev, qui perfectionne son art en Turquie, seront sous le regard des recruteurs du monde entier.

Bien que notre équipe ait subi une défaite dans les dernières secondes contre les puissants Pays-Bas (1:2) lors du dernier match amical, elle en a tiré une conclusion importante sur la nécessité de ne pas perdre sa concentration. Malgré les douleurs au dos dont souffre le milieu de terrain expérimenté Jaloliddin Masharipov, le sentiment d'espoir et de joie est très élevé au sein du groupe.

L'avis de Fabio Cannavaro, entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan : « Les Ouzbeks sont un peuple déterminé qui n'abandonne jamais et se bat farouchement jusqu'à la fin sur le terrain. Jouer contre une telle équipe représente un grand inconvénient pour n'importe quel adversaire. Il est extrêmement difficile de les battre et nous n'attendons pas de matchs faciles au mondial ».

Déclaration d'Otabek Umarov, premier vice-président du Comité National Olympique d'Ouzbékistan : « Ces résultats historiques ne sont pas arrivés par hasard ou en un jour. Nous avons travaillé systématiquement pendant plusieurs années et, grâce à des résultats stables, nous sommes devenus l'un des pays leaders du football en Asie. Nos succès au niveau des jeunes portent maintenant leurs fruits dans le football senior. En tant que premier pays d'Asie centrale à se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est un moment historique grandiose où toute la nation s'unit autour de ses héros ».

Pour l'Ouzbékistan, qui a totalement brisé l'étiquette d'« équipe s'arrêtant au moment décisif », cette Coupe du Monde marque le début d'une ère nouvelle et brillante. La fête du football commence à Tachkent et à Amman !

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