Pourquoi Marc Cucurella a-t-il quitté Chelsea pour signer au Real Madrid ?

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Pourquoi Marc Cucurella a-t-il quitté Chelsea pour signer au Real Madrid ?

Le marché des transferts estivaux du football européen continue de surprendre les supporters avec des accords inattendus et spectaculaires. Le prochain grand transfert entre les géants anglais et espagnols a été officialisé. Marc Cucurella, latéral gauche talentueux du club londonien de Chelsea, a décidé d'opérer un tournant majeur dans sa carrière en retournant dans son pays natal, l'Espagne. En raison de conditions personnelles et familiales, il a accepté l'offre du Real Madrid et poursuivra sa carrière au sein du « Club Royal ».

Les raisons derrière le transfert : pourquoi le club londonien a-t-il accepté ?

Selon des informations brûlantes partagées par le célèbre insider Ben Jacobs sur son compte officiel « X » (anciennement Twitter), ce transfert a été mutuellement bénéfique. En raison de la progression fulgurante du jeune talent Yorrel Hato au sein de l'effectif londonien, la direction des « Blues » a facilement accepté de laisser partir le défenseur espagnol de 27 ans vers Madrid.

De son côté, après le départ de Cucurella, les dirigeants de Chelsea se sont fixé comme objectif principal d'acheter cet été au moins deux nouveaux joueurs parfaitement adaptés au haut niveau de la Premier League anglaise, capables de créer une forte concurrence pour le onze de départ.

Via le tableau d'analyse sportive et organisationnelle officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir en détail les statistiques globales de Marc Cucurella au club londonien ainsi que les détails de son contrat historique signé avec le Real Madrid :

Nom et âge du joueur

Ancien club et année d'arrivée

Statistiques globales avec Chelsea

Nouveau club ayant signé le contrat

Durée de validité du nouvel accord

Jeune talent ayant pris sa place à Londres

Marc Cucurella


(27 ans)

Chelsea London


(depuis 2022)

163 matchs


(9 buts, 13 passes décisives)

Real Madrid


(La Liga espagnole)

6 saisons


(jusqu'à l'été 2032)

Yorrel Hato


(Jeune défenseur talentueux)

Une nouvelle ère au Bernabéu jusqu'en 2032

Il convient de noter que le défenseur espagnol infatigable représentait dignement le club de Chelsea sur la scène internationale depuis 2022. Durant cette période, Marc a disputé un total de 163 matchs officiels sous les couleurs londoniennes, réussissant à marquer 9 buts. De plus, il a contribué aux succès de l'équipe en délivrant 13 passes décisives.

À propos du projet à long terme à Madrid :

La direction du Real Madrid a pris le transfert de Marc Cucurella très au sérieux, comme le prouve la durée du contrat. Un accord massif à long terme a été officiellement signé pour 6 saisons soit jusqu'en 2032 . Les supporters espagnols attendent avec impatience que leur compatriote hisse la défense madrilène vers un nouveau niveau.

Suivez toujours sur les pages de Zamin les transferts les plus spectaculaires de La Liga, les nouveaux projets estivaux du Real Madrid et de Chelsea, ainsi que les insiders les plus fiables et les exclusivités du football européen !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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