Arsenal s'accorde sur les conditions personnelles avec Manu Kone

Le club londonien Arsenal est sur le point de réaliser son premier grand coup du mercato estival. Le vice-champion d'Angleterre est tombé d'accord sur les termes du contrat personnel avec les représentants du milieu de terrain de l'AS Roma, Manu Kone. Le joueur de 25 ans, actuellement avec l'équipe nationale de France pour la Coupe du Monde 2026, est devenu la cible principale de l'équipe de Mikel Arteta. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le journal Corriere della Sera, Kone aurait initialement préféré rejoindre le Paris Saint-Germain et avait décliné l'intérêt de l'Atlético Madrid. Cependant, les champions de France n'ayant pas franchi le pas officiellement, Arsenal a su tirer profit de la situation. Les Londoniens ont conclu avec succès les négociations avec l'entourage du joueur, le convainquant de rejoindre l'Emirates Stadium.

Fair-play financier et prix du transfert

L'AS Roma traverse actuellement une période financière difficile. Les Romains sont contraints de vendre plusieurs joueurs d'ici le 30 juin pour respecter les règles du fair-play financier. Par conséquent, le club s'est montré beaucoup plus flexible dans les négociations concernant son milieu de terrain phare. Alors que les Italiens demandaient initialement 50 millions d'euros, ce montant devrait légèrement baisser.

Selon les experts, comme la Roma a un besoin urgent de fonds, Arsenal pourrait conclure le transfert avec une offre avoisinant les 45 millions d'euros. D'après Goal.com, les agents de Manu Kone visent à accélérer le processus et à officialiser tous les documents d'ici la fin du mois de juin.

Les plans tactiques d'Arteta

Mikel Arteta voit en Manu Kone le partenaire idéal pour Declan Rice au centre du terrain. Selon l'entraîneur, la puissance physique du Français et sa capacité à projeter rapidement le ballon vers l'avant apporteront une dynamique supplémentaire au jeu d'Arsenal. Ce transfert pourrait modifier les plans liés à une autre cible du club londonien, Martin Zubimendi.

Certains estiment que le style de jeu de Zubimendi serait un peu trop lent pour le système ultra-dynamique d'Arteta. Manu Kone, quant à lui, répond parfaitement aux exigences de la Premier League grâce à sa technique et son agressivité sur le terrain. Bien que le joueur soit actuellement concentré sur la Coupe du Monde, son avenir devrait se décider dans les prochains jours.

L'équipe de France disputera son premier match du Mondial contre le Sénégal. Une performance réussie durant ce tournoi pourrait encore faire grimper la valeur de Kone, c'est pourquoi la direction d'Arsenal tente d'envoyer l'offre officielle le plus rapidement possible. Si le transfert se concrétise, ce sera un pas important signalant les ambitions de titre du club londonien pour la nouvelle saison.