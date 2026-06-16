Ruben Amorim poursuit sa carrière en Italie : le technicien portugais devient l'entraîneur du Milan AC

Le club italien du Milan AC a officiellement annoncé la signature de Ruben Amorim, qui était sans club après son passage infructueux à Manchester United. Le technicien portugais remplace Massimiliano Allegri à la tête des « Rossoneri ». Cette nomination est considérée comme une étape cruciale pour sortir le Milan AC de sa crise des dernières années et instaurer un nouveau style tactique. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'entraîneur de 41 ans a signé un contrat de deux ans à San Siro, valable jusqu'en 2028. Selon l'accord, Ruben Amorim percevra un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. Le contrat prévoit également des bonus liés à la qualification de l'équipe pour la Ligue des Champions, ce qui souligne que c'est la priorité absolue fixée par la direction du Milan AC.

Nouveau projet tactique et objectifs

Le Milan AC a été absent de la compétition la plus prestigieuse d'Europe, la Ligue des Champions, lors des deux dernières saisons. L'équipe participera à l'Europa League la saison prochaine. Gerry Cardinale, dirigeant de RedBird Capital Partners, a souligné que la philosophie de football moderne d'Amorim correspondait parfaitement aux objectifs futurs du club. Selon lui, Ruben Amorim a prouvé être un entraîneur innovant et ambitieux au Sporting CP.

Le style de jeu de Ruben Amorim repose sur un pressing haut, un football offensif basé sur la possession du ballon et des transitions rapides. Cela devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les joueurs cadres de l'équipe, comme Christian Pulisic. La direction du Milan AC a une grande confiance dans la capacité du technicien portugais à travailler avec les jeunes joueurs et à les faire progresser.

Fait intéressant, Ruben Amorim avait prévu de prendre un peu de repos après son départ de Manchester United. Cependant, l'offre des sept fois champions d'Europe l'a fait changer d'avis. « Diriger un club aussi historique et prestigieux que le Milan AC a toujours été mon rêve. Je comprends parfaitement ce que ces couleurs représentent et j'accepte cet appel avec une grande responsabilité », a déclaré l'entraîneur lors de sa première interview.

Un soulagement financier pour Manchester United

Le fait qu'Amorim ait rapidement trouvé un nouvel emploi a été un cadeau inattendu pour Manchester United. Si l'entraîneur était resté sans club, le club anglais aurait dû lui verser une indemnité de 16,7 millions de livres sterling. Désormais, l'accord avec le Milan AC libère les « Red Devils » de ce fardeau financier.

Actuellement, la direction du Milan AC travaille non seulement sur l'entraîneur, mais aussi sur la modernisation de la structure administrative. Le club examine les candidatures de Markus Kroosche et Devin Ozek pour le poste de directeur sportif. Ce nouveau tandem aura pour mission de reconstruire profondément l'effectif et de restaurer le statut du club en Serie A et sur la scène internationale.