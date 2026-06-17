Alex Oxlade-Chamberlain et Perrie Edwards se marient lors d'une cérémonie somptueuse

L'un des couples les plus célèbres du football anglais et du monde du spectacle — Alex Oxlade-Chamberlain et la star du groupe Little Mix, Perrie Edwards — se sont officiellement mariés. Le couple, ensemble depuis huit ans, a célébré son union lors d'une cérémonie grandiose réunissant de nombreuses stars du football et du monde des arts. Selon Goal.com, la cérémonie a été non seulement une fête familiale, mais aussi un véritable lieu de rencontre pour les figures du football. C'est ce que Goal.com rapporte .

Connu pour ses performances remarquables sous les couleurs d'Arsenal et de Liverpool, Oxlade-Chamberlain a vu ses anciens coéquipiers et amis proches assister à son mariage. Parmi les invités, le milieu de terrain de Manchester United Mason Mount et l'attaquant de Brighton Danny Welbeck se sont particulièrement distingués. Les deux footballeurs ont évolué aux côtés d'Alex tant en club qu'en équipe nationale d'Angleterre.

Invités prestigieux et moments riches en émotions

Actuellement sous les couleurs du Celtic FC en Écosse, Oxlade-Chamberlain est redevenu le centre de l'attention du public britannique après son passage dans le championnat turc. La cérémonie a prouvé une fois de plus qu'il est non seulement un footballeur talentueux, mais aussi une personne très respectée par ses pairs. Le fils du couple, Axel, a également participé à la cérémonie, rendant cette journée inoubliable pour la famille.

La mariée, Perrie Edwards, a partagé les détails du mariage lors d'un entretien avec le magazine British Vogue, l'une des publications les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Selon elle, ce fut le jour le plus heureux de sa vie. Edwards a affiché son goût raffiné en portant trois robes blanches différentes durant la cérémonie. Cependant, un incident survenu avant les festivités a légèrement affecté le moral de la mariée.

Perrie a raconté avoir perdu un précieux collier de diamants offert par Alex après la naissance de leur fils Axel. « Je le portais tous les jours, mais il a disparu la veille de mon départ pour le Portugal. J'ai pleuré toute la journée, nous avons même cherché à l'intérieur de l'aspirateur. J'ai pensé que quelqu'un l'avait volé », se souvient la chanteuse en évoquant ces moments stressants.

Une union attendue depuis longtemps

Oxlade-Chamberlain et Edwards sont en couple depuis 2016. Leur romance a été constamment suivie par les fans et les médias. Fiancés en 2022, le couple a enfin officialisé leur relation par un mariage légal.

Cette cérémonie de mariage est non seulement une étape importante de leur vie privée, mais sert également de pont entre le monde du sport et celui de la musique. Tout comme Oxlade-Chamberlain a marqué la Premier League, Perrie Edwards jouit d'une renommée mondiale sur la scène musicale. Ils entament désormais un nouveau chapitre de leur vie en tant que mari et femme.