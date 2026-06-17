Lamine Yamal de retour de blessure : l'Espagne concède un nul pour ses débuts à la Coupe du Monde 2026

La jeune étoile de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a fait son retour sur le terrain après une longue blessure, mais son retour n'a pas suffi à masquer le faux départ de la « Roja » lors de la Coupe du Monde. Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, les Espagnols ont été surpris par un match nul 0-0 face au Cap-Vert. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'attaquant du FC Barcelona, de retour après une absence de deux mois, a été lancé depuis le banc lors des 20 dernières minutes de la rencontre. Le staff technique a décidé de l'intégrer avec prudence afin de ne pas mettre en danger la santé du joueur de 19 ans, vainqueur du « Golden Boy » 2024. Selon Goal.com, bien que Yamal ait apporté dynamisme et créativité aux attaques espagnoles dès son entrée, il n'a pas réussi à percer la défense adverse.

Le message de Lamine Yamal aux supporters

Après le match, Lamine Yamal s'est adressé aux supporters via les réseaux sociaux, les appelant au calme. « C'est notre premier match de Coupe du Monde et nous avons pris un point. Nous savons que le chemin est encore long, mais nous continuerons à travailler pour notre objectif. Ne doutez pas que tout se passera comme nous l'espérons », a écrit le jeune talent.

Le footballeur a également exprimé sa gratitude envers le Créateur pour lui avoir permis de retrouver les terrains après une grave blessure, et a remercié sa famille pour son soutien durant cette période difficile. Ces paroles de Yamal, arrivé deuxième au vote du « Ballon d'Or » 2025, démontrent sa maturité non seulement physique, mais aussi mentale.

Le problème de la « dépendance à Yamal » au sein de l'équipe d'Espagne

Ce match a révélé un problème sérieux pour la sélection espagnole. Tout comme au FC Barcelona, il est devenu évident que l'équipe nationale s'appuie trop sur le talent individuel de Lamine Yamal en attaque. Les experts s'inquiètent du manque d'autres idées créatives dans l'effectif lorsque l'adversaire défend bas et dense.

Actuellement, la situation est assez complexe dans le groupe H où se trouve l'Espagne. Lors du deuxième match du groupe, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite ont également fait match nul 1-1. En conséquence, les quatre équipes sont à égalité avec un point chacune.

Les prochains objectifs de l'équipe d'Espagne sont les suivants :

le dimanche 22 juin, un match crucial contre l'Arabie Saoudite ;

le 27 juin, le match décisif de la phase de groupe contre l'Uruguay.

Les hommes de Luis de la Fuente doivent impérativement s'imposer lors de la prochaine journée pour garantir leur place en phase éliminatoire. Le retour de Lamine Yamal à sa pleine forme physique et son intégration dans le onze titulaire devraient déterminer le destin de l'Espagne dans le tournoi.