Kylian Mbappe bat un record : la France commence la Coupe du Monde par une victoire courageuse

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Kylian Mbappe bat un record : la France commence la Coupe du Monde par une victoire courageuse

L'équipe de France a débuté sa participation à la Coupe du Monde par une victoire difficile mais éclatante face au Sénégal. Après une première période marquée par une lenteur inattendue, les vice-champions en titre ont finalement réussi à s'imposer 3-1. Ce match a été historique non seulement pour l'équipe, mais aussi pour Kylian Mbappe. C'est ce que rapporte Goal.com .

La première mi-temps a été assez malheureuse pour les Français. L'équipe du Sénégal a organisé plusieurs attaques dangereuses, mettant la pression sur les favoris. Notamment à la 25e minute, Nicolas Jackson a touché le poteau après une erreur de Kylian Mbappe. Juste avant la pause, Ismaila Sarr a manqué une occasion franche. Selon Goal.com, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas réussi à trouver leurs marques avant la mi-temps.

Le record historique de Mbappe et la polémique VAR

En seconde période, la France a montré un visage totalement différent. De jeunes talents comme Michael Olise et Désiré Doué ont dynamisé l'attaque. À la 60e minute, une situation litigieuse s'est produite : Sadio Mane a semblé faire tomber Kylian Mbappe dans la surface de réparation. Bien que l'arbitre ait consulté le moniteur VAR, il a décidé de ne pas accorder de penalty. Cependant, cette injustice n'a pas arrêté le capitaine français.

Peu après, Kylian Mbappe a ouvert le score en convertissant une passe millimétrée de Michael Olise. Avec ce but, il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le Sénégal a tenté de réagir, mais le but de Nicolas Jackson a été annulé pour hors-jeu. À huit minutes de la fin, Bradley Barcola, entré en jeu, a scellé le score.

En fin de match, les supporters ont assisté à deux autres buts. Ibrahim Mbaye a marqué l'unique but du Sénégal, mais quelques secondes plus tard, Kylian Mbappe a inscrit un doublé d'une frappe à 30 mètres. L'erreur du gardien sénégalais Edouard Mendy était flagrante sur cette action.

Cette victoire permet à la France de commencer le tournoi sur une note positive. L'intégration de jeunes joueurs comme Michael Olise et Bradley Barcola offre des options supplémentaires à Deschamps. Quant au Sénégal, malgré la défaite, il a prouvé qu'il pouvait opposer une sérieuse résistance lors des prochains matchs de groupe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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