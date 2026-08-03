Un retour possible de Harry Kane à Tottenham fait l'objet de discussions

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Un retour possible de Harry Kane à Tottenham fait l'objet de discussions

L'avenir du capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre et attaquant du Bayern, Harry Kane, est de nouveau au centre de l'attention de la communauté footballistique. La possibilité de battre le record du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League et les appels ouverts des supporters incitent l'attaquant expérimenté à débattre ardemment de la probabilité d'un retour dans son ancien club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon talkSPORT, le célèbre animateur et fan de Tottenham, Majestic, a adressé un appel spécial à Harry Kane en direct. Il s'est excusé pour les rancœurs passées et a exhorté le footballeur à revenir dans le club londonien pour enrichir encore son héritage. Selon le supporter, l'attaquant a atteint ses objectifs en Allemagne et devrait maintenant retourner dans sa patrie.

Un pas de plus vers le record

Harry Kane a actuellement marqué 213 buts en Premier League, ce qui le laisse à seulement 47 buts du record absolu d'Alan Shearer. Durant ses 14 années passées sous le maillot de Tottenham, il a réussi à marquer 280 buts toutes compétitions confondues et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Si l'attaquant revient dans le championnat anglais, la probabilité de battre le record de Shearer sera élevée.

Il est indiqué que le contrat actuel du joueur avec le club allemand court jusqu'en 2027. Cependant, l'intérêt persistant du FC Barcelone et l'approche de la dernière étape de son contrat alimentent les rumeurs de transfert. Néanmoins, la direction du Bayern exprime sa confiance dans la prolongation du contrat avec le buteur expérimenté, car il s'est déjà adapté à Munich.

Une offre séduisante des supporters

Selon une proposition diffusée sur talkSPORT, il a été indiqué que le club de Tottenham serait prêt à payer une indemnité de transfert de 81 millions de livres sterling pour rapatrier le joueur et à lui offrir un salaire de 400 000 livres sterling par semaine. Les supporters ont souligné qu'il était une star mondiale valant amplement cette somme.

Il a également été noté au cours des discussions que si Harry Kane revenait en Premier League et marquait plus de 20 buts par saison, il pourrait devenir non seulement champion d'Allemagne, mais aussi le plus grand buteur de tous les temps en Angleterre, pour Tottenham et en Premier League. Bien que le joueur lui-même n'ait pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, le prochain mercato estival s'annonce intense.

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Jahongir Tursunov
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