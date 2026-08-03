Kerim Alajbegovic exprime sa fierté de rejoindre la Juventus

Le jeune ailier talentueux de l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine, Kerim Alajbegovic, est officiellement devenu un joueur de la Juventus. Transféré du Bayer Leverkusen au géant turinois, le joueur de 18 ans a coûté 33 millions d'euros hors bonus, et le montant total pourrait atteindre 40 millions d'euros. Ce transfert a déjà attiré l'attention des amateurs et des experts du football italien, alors que le jeune attaquant cherche à prouver son potentiel sur la scène européenne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et les sources officielles du club, les parties ont signé un contrat à long terme de cinq ans valable jusqu'en juin 2031. Avant de rejoindre le club turinois, Alajbegovic avait passé la saison dernière en prêt à Salzbourg. Durant son passage dans le club autrichien, il a disputé 44 matchs, réussissant à inscrire 13 buts et à délivrer 4 passes décisives.

Une nouvelle équipe et un nouveau chapitre dans le football italien

Arrivé à l'Allianz Stadium, le jeune joueur a part essayé ses premières impressions. Selon lui, porter le maillot du club turinois est un immense honneur. Commentant son style de jeu, Alajbegovic a souligné qu'il aimait avoir le ballon, éliminer ses adversaires en dribble, frapper au but et créer des opportunités pour développer les attaques de l'équipe.

Né à Cologne, en Allemagne, le joueur talentueux a déjà disputé 11 matchs avec l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine et marqué à 2 reprises. Parmi eux figurent des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Notamment, lors des barrages de mars de cette année, Alajbegovic a transformé avec sang-froid le penalty décisif qui a permis à la Bosnie d'éliminer l'Italie de la compétition.

Projets futurs et objectifs élevés

Ne cachant pas qu'il est prêt pour le football italien et qu'il est fier de jouer pour la plus grande équipe du pays, l'attaquant s'est fixé des objectifs stricts. « Je suis prêt à entrer sur le terrain et à donner le meilleur de moi-même. Je dois m'adapter rapidement et démontrer immédiatement mes qualités », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au service de presse du club.

L'attaquant n'a pas non plus oublié de donner un conseil à sa version plus jeune du passé. Il a souligné l'importance de croire en soi, car c'est cette confiance qui mène une personne vers de grands sommets. La direction et le staff technique de la Juventus comptent exploiter pleinement le potentiel du jeune joueur et attendent de grands résultats de ses performances en Serie A.