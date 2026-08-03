Trop de défenseurs à Chelsea : Alonso entame un grand ménage

L'achat de Maxence Lacroix par Chelsea pour 52 millions de livres sterling a renforcé la défense de l'équipe, mais a également posé un nouveau problème. Avec l'arrivée du joueur français, le nombre de défenseurs centraux dans l'effectif principal du club londonien a atteint dix.

Xabi Alonso a déclaré ouvertement que quatre ou cinq défenseurs centraux suffisaient pour la nouvelle saison. Un simple calcul montre qu'avant la fermeture du mercato, au moins cinq, voire six joueurs de ce poste devront quitter l'équipe.

L'arrivée de Lacroix renforce la concurrence

Chelsea a recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace pour environ 52 millions de livres sterling. Le défenseur de l'équipe nationale française, âgé de 26 ans, a signé un contrat valable jusqu'en 2032. Il se distingue par sa vitesse, sa domination dans les duels aériens et sa capacité à couvrir de grands espaces.

Avec l'arrivée de Lacroix, la liste des joueurs capables d'évoluer en défense centrale à Chelsea se présente ainsi :

Joueur Statut Maxence Lacroix Nouvelle recrue Levi Colwill Candidat au onze titulaire Trevoh Chalobah Défenseur central Aaron Anselmino Jeune défenseur Axel Disasi Défenseur central Benoît Badiashile Défenseur central Wesley Fofana Défenseur central Tosin Adarabioyo Défenseur central Josh Acheampong Jeune joueur Mamadou Sarr Défenseur central

La réponse d'Alonso a été brève et très claire :

« De combien de défenseurs centraux avons-nous besoin ? Quatre ou cinq. »

Par conséquent, l'entraîneur prévoit de réduire le groupe actuel de dix joueurs presque de moitié.

Pourquoi Chelsea n'a-t-il pas besoin de dix défenseurs ?

Les Londoniens ont terminé 10e de Premier League la saison dernière et ont manqué les coupes européennes pour la saison 2026/27. Par conséquent, le calendrier des matchs de l'équipe sera plus léger que celui des clubs participant à la Ligue des champions, à la Ligue Europa ou à la Ligue Conférence.

Chelsea participe principalement à trois compétitions nationales :

Premier League ;

FA Cup ;

League Cup.

Dans un tel calendrier, il est presque impossible de donner un temps de jeu régulier aux dix défenseurs centraux. Surtout si la plupart des joueurs se considèrent comme dignes du onze de départ, ce qui pourrait créer des tensions dans le vestiaire.

La tactique d'Alonso : trois ou quatre défenseurs ?

Xabi Alonso a souvent utilisé un système à trois défenseurs centraux au Bayer Leverkusen. Lorsque son équipe avait le ballon, elle organisait ses attaques grâce à un trio défensif, des pistons et une structure compacte au milieu.

Cependant, le technicien espagnol a également utilisé un système à quatre défenseurs au Real Madrid. Une analyse tactique de la Premier League indique qu'Alonso pourrait alterner entre les schémas en 3-4-3 et 4-2-3-1 selon la situation à Chelsea.

Même en jouant constamment avec trois défenseurs centraux, cinq joueurs suffisent pour :

former le trio de base ;

compenser les blessures ou les suspensions ;

effectuer des rotations lors des matchs de coupe.

Ils constituent une réserve suffisante.

Qui pourrait quitter l'équipe ?

Alonso n'a pas encore publié de liste officielle des joueurs à vendre. Il est donc trop tôt pour affirmer avec certitude le départ d'un défenseur spécifique.

Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles, après le transfert de Lacroix, des offres pour plusieurs défenseurs centraux seraient étudiées et certains jeunes joueurs seraient prêtés. Il a été rapporté que Badiashile et Disasi pourraient être placés sur la liste des transferts, que Chalobah intéresserait des clubs italiens et qu'une option de prêt serait envisagée pour Mamadou Sarr. Ces informations n'ont pas encore été entièrement confirmées par un communiqué officiel du club.

Le club fait face à trois options principales :

Vendre complètement un joueur pour lequel une offre concrète est reçue. Prêter un jeune défenseur pour qu'il obtienne du temps de jeu régulier. Se séparer d'un joueur sujet aux blessures ou disposant d'un salaire élevé.

Lacroix a-t-il été recruté pour le onze titulaire ?

Un transfert de 52 millions de livres montre que Lacroix n'a pas été recruté comme un simple remplaçant. Sa vitesse pourrait permettre à Alonso de positionner sa ligne défensive plus haut et de contrôler l'espace libre dans le dos lors des contres adverses.

Le joueur français peut évoluer dans l'axe ou sur le côté droit dans un schéma à trois défenseurs. Son association avec Levi Colwill pourrait également devenir l'une des options principales d'Alonso. Mais la hiérarchie finale sera déterminée après les matches de préparation et les entraînements.

Un effectif pléthorique devenu le problème d'Alonso

Ces dernières années, Chelsea a recruté de nombreux jeunes joueurs avec des contrats à long terme. Par conséquent, certains postes de l'équipe souffrent non pas d'une forte concurrence, mais d'une surpopulation de joueurs.

Dès ses premiers jours, Alonso a souligné la nécessité d'un effectif équilibré, composé de joueurs de différents âges et d'une concurrence saine. Le technicien espagnol a affirmé qu'il préférait améliorer l'équipe non pas en la détruisant complètement, mais en prenant les bonnes décisions à des postes spécifiques.

La situation en défense centrale est devenue son premier grand test : Chelsea doit placer avec succès cinq ou six joueurs tout en façonnant une ligne défensive solide et stable.

L'arrivée de Lacroix a déclenché un changement bien plus important qu'une simple nouvelle recrue. La principale intrigue est désormais de savoir qui figurera parmi les quatre ou cinq défenseurs conservés par Alonso.

Selon vous, quels défenseurs centraux Chelsea devrait-il conserver dans l'équipe ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !