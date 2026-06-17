France - Sénégal : regardez les buts du match (vidéo)

Pour le compte de la 1ère journée de la Coupe du Monde, l'équipe de France a affronté le Sénégal et s'est imposée 3-1. Mbappe a inscrit un doublé et Olise a délivré deux passes décisives. Barcola, entré en jeu, a également marqué. L'unique but du Sénégal a été inscrit par Mbaye.

Coupe du Monde 2026. 1ère journée

France – Sénégal 3:1

Buts : Mbappe 66, 90+6, Barcola 82 - Mbaye 90+5

France – Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barcola, 80), Mbappe, Doué (Cherki, 87).

Sénégal – Mendy, Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Gueye, Pape Gueye, Sarr (Mbaye, 75), Mané, Jackson (Dieng, 83).