Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a réagi à la décision surprise du milieu de terrain Rodrigo De Paul de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre l'Inter Miami aux États-Unis. Alors que de nombreux supporters et experts ont interprété ce transfert comme un déclin dans la carrière du joueur, l'entraîneur a souligné que le niveau du joueur ne dépend pas de la ligue. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Pour le technicien champion du monde, ce n'est pas le championnat où évolue le joueur qui prime, mais ses performances sur le terrain et sa condition physique. Lionel Scaloni a déclaré être satisfait du jeu de Rodrigo De Paul en MLS et a affirmé que sa place au sein de la sélection nationale reste solide.

Une question de qualité et de stabilité

"Peu nous importe la ligue dans laquelle jouent nos joueurs, ce qui compte pour nous, ce sont leurs performances. Rodrigo joue à un niveau très élevé. Lorsqu'il entre sur le terrain, il est capable de montrer pleinement son talent", cite ESPN d'après les propos de l'entraîneur.

Néanmoins, l'entraîneur a averti De Paul qu'il ne devait pas se relâcher. Selon Scaloni, le joueur doit rester concentré pendant les 90 minutes. Il a insisté sur le fait que son disciple ne doit pas baisser sa garde, même lors des pauses du match, car seule une concentration maximale permet de décider de l'issue d'une rencontre.

Selon les statistiques, Rodrigo De Paul, évoluant dans la même équipe que Lionel Messi, figure parmi les meilleurs joueurs des derniers matchs de l'Argentine. Il s'illustre non seulement dans l'organisation des attaques, mais aussi dans les actions défensives. En particulier, sa précision de passe de 92 % et sa réussite dans de nombreux duels ont été saluées par les experts.

Concurrence au milieu de terrain

Une forte concurrence s'est installée au milieu de terrain de l'équipe d'Argentine. Lionel Scaloni est satisfait non seulement du jeu de De Paul, mais aussi de celui d'Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et de l'ancienne star de la MLS, Thiago Almada. Ce quatuor assure la stabilité du centre de l'équipe nationale.

Pour les passionnés de football ouzbeks, voir Lionel Messi et Rodrigo De Paul jouer dans le même club est un événement fascinant. Le fait que le niveau de la MLS augmente chaque année et attire des stars de premier plan oblige même les entraîneurs de grandes équipes comme l'Argentine à prendre cette ligue au sérieux.