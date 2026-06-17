Quatre matchs importants et passionnants aujourd'hui à la Coupe du Monde 2026

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, bat son plein. Ce soir et demain matin, quatre rencontres passionnantes attendent les fans de football.

Le programme prévoit les matchs Portugal — République démocratique du Congo, Angleterre — Croatie, Ghana — Panama et Ouzbékistan — Colombie. Les rencontres débuteront à 22h00 et se poursuivront jusqu'à 07h00, heure de Tachkent.

Lors du premier duel de la journée, l'équipe nationale du Portugal affrontera la République démocratique du Congo. Le match débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Le Portugal est considéré comme le favori de ce duel. L'équipe dispose de joueurs célèbres ayant acquis une vaste expérience du football mondial. La RD Congo, bien que composée de joueurs physiquement forts, rapides et combatifs, reste un adversaire dangereux.

Dans ce choc entre les écoles de football africaine et européenne, le Portugal cherchera à contrôler le ballon, tandis que la RD Congo pourrait tenter sa chance via des contre-attaques rapides et des duels individuels. S'agissant du premier match du groupe, les deux équipes tenteront de commencer le tournoi par une victoire.

Après minuit, les équipes nationales d'Angleterre et de Croatie s'affronteront. Le match débutera à 01h00, heure de Tachkent.

Cette confrontation est considérée comme l'un des matchs centraux de la journée. Alors que l'Angleterre possède un effectif puissant et étoilé, la Croatie se distingue par son expérience des grands tournois, sa cohésion et son organisation rigoureuse au milieu de terrain.

L'équipe d'Angleterre souhaite affirmer ses ambitions dès le premier match de groupe. La Croatie, quant à elle, a prouvé à plusieurs reprises lors de précédentes compétitions majeures qu'elle peut lutter contre n'importe quel favori. Ainsi, les détails, les coups de pied arrêtés et la bataille du milieu pourraient être décisifs.

À 04h00, les équipes nationales du Ghana et du Panama entreront sur le terrain. Ce duel opposera deux styles de football différents.

Le Ghana s'appuie sur la vitesse, la puissance et la compétence individuelle propres au football africain. Le Panama, quant à lui, s'efforcera de résister à l'adversaire grâce à une défense disciplinée et un jeu collectif. Pour les deux équipes, ce match pourrait être crucial pour déterminer leur sort dans le groupe.

Le match le plus important pour les supporters ouzbeks débutera à 07h00 du matin. Pour la première fois de son histoire, notre équipe nationale participe à la phase finale de la Coupe du Monde et affrontera la Colombie.

Ce duel occupe une place particulière dans l'histoire du football ouzbek. Le rêve attendu depuis des années se réalise enfin et les « Loups blancs » font leur premier pas au Mondial.

La Colombie est considérée comme une équipe forte, composée de joueurs techniques, rapides et dotés d'une expérience internationale. L'adversaire compte des joueurs de haut niveau évoluant dans des clubs d'Amérique du Sud et d'Europe. Par conséquent, ce premier match sera un test très difficile pour l'Ouzbékistan.

Fabio Cannavaro exige de ses élèves une discipline défensive rigoureuse, un combat acharné au milieu et de la précision dans les contre-attaques. Les performances d'Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov et d'autres leaders pourraient grandement influencer le résultat.

L'Ouzbékistan ne jouera pas seulement pour le résultat, mais aussi pour démontrer au monde entier le niveau de notre football national. L'équipe est soutenue par des millions de supporters en Ouzbékistan et à l'étranger.

Calendrier des matchs des 17/18 juin :

22:00 — Portugal — République démocratique du Congo

01:00 — Angleterre — Croatie

04:00 — Ghana — Panama

07:00 — Ouzbékistan — Colombie

Chaque match de la première journée de la Coupe du Monde est d'une importance capitale. Une première victoire apporte confiance et trois points précieux, tandis qu'une défaite augmente la pression pour les rencontres suivantes.

C'est pourquoi toutes les équipes qui entrent en scène aujourd'hui devraient commencer le match avec prudence, mais avec une grande motivation. Pour les fans, un véritable marathon footballistique commence ce soir et se prolongera jusqu'à l'aube.

Bien entendu, l'attention principale sera portée sur le match Ouzbékistan — Colombie à 07h00. Quel que soit le résultat, ce duel restera une page inoubliable de l'histoire de notre football national.