Cannavaro : nous allons profiter de chaque match de la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Ouzbékistan débutera sa participation historique à la Coupe du Monde 2026 par un match contre la Colombie. L'entraîneur des « Loups Blancs », Fabio Cannavaro, a pris part à une conférence de presse avant ce duel crucial pour s'exprimer sur la préparation de l'équipe, l'atmosphère du Mondial et les objectifs des joueurs.

Pour l'Ouzbékistan, ce n'est pas un match ordinaire. La rencontre face à la Colombie restera comme le premier match de l'histoire du football national lors de la phase finale d'une Coupe du Monde. C'est pourquoi les joueurs, le staff technique et des millions de supporters attendent ce moment avec une immense excitation.

Fabio Cannavaro connaît bien l'ambiance de la Coupe du Monde. Il y a participé en tant que joueur et a remporté le trophée en 2006 en tant que capitaine de l'équipe nationale d'Italie. Cependant, le technicien italien souligne qu'il existe une différence majeure entre participer à un grand tournoi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.

« J'ai participé à la Coupe du Monde en tant que joueur, mais y participer en tant qu'entraîneur est tout autre chose. La préparation d'un joueur et celle d'un entraîneur sont deux choses différentes, car vous devez être en contact permanent avec tous vos joueurs », a déclaré Cannavaro.

Sur le terrain, le joueur se concentre avant tout sur sa tâche et ses actions. L'entraîneur, quant à lui, est responsable de l'état physique, tactique et mental de toute l'équipe. Il doit surveiller le moral de chaque joueur, analyser l'adversaire et prendre les décisions nécessaires en temps voulu pendant le match.

L'responsabilité de l'entraîneur est encore plus grande lors d'une compétition monumentale comme la Coupe du Monde. L'équipe d'Ouzbékistan participant pour la première fois à un tournoi de ce niveau, l'expérience de Cannavaro revêt une importance capitale pour les joueurs.

Le technicien italien a noté que des matchs passionnants et intenses attendent l'équipe nationale. Dans le groupe K, l'Ouzbékistan affrontera, outre la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo.

« Des matchs très intéressants et intenses nous attendent. Nos adversaires sont également des équipes de haut niveau. C'est notre première participation à cette compétition, nous devons donc profiter de chaque match et acquérir de l'expérience », a déclaré le sélectionneur.

La Colombie est considérée comme une équipe forte, composée de joueurs techniques et rapides, possédant une grande expérience des grands tournois. Le Portugal, quant à lui, regroupe des stars du football mondial. La République démocratique du Congo est également un adversaire physiquement puissant, combatif et dangereux.

Dans un groupe aussi difficile, chaque match sera un grand test et une leçon importante pour les joueurs. Cannavaro demande à ses protégés de ne pas succomber à la pression, de profiter de ces jours historiques et de montrer tout leur potentiel.

L'entraîneur a également souligné l'attention portée au développement du football en Ouzbékistan. Selon lui, les efforts de la Fédération ouzbèke de football pour améliorer les académies et les infrastructures créent une base solide pour l'avenir du football national.

« L'UFA accorde une grande attention aux académies et aux infrastructures. Le football se développe dans le pays. C'est la première Coupe du Monde pour l'Ouzbékistan. Je suis heureux d'y participer en tant qu'entraîneur principal », a déclaré Cannavaro.

La qualification de l'Ouzbékistan pour le Mondial n'est pas un succès d'un jour ou un hasard. Ce résultat est le fruit d'un travail pluriannuel mené dans le football des jeunes, la formation des entraîneurs, les activités des académies et le système des équipes nationales.

Ces dernières années, les équipes nationales de jeunes d'Ouzbékistan ont réalisé des résultats honorables aux niveaux asiatique et mondial. Cette progression a maintenant atteint une nouvelle étape avec la première qualification historique de l'équipe A pour la Coupe du Monde.

Cannavaro a également souligné que les grands objectifs ne s'atteignent pas facilement. Selon lui, les difficultés, les entraînements intensifs et les épreuves complexes font partie intégrante du chemin vers le succès.

« Si vous voulez atteindre un objectif, vous devez passer par des difficultés. Les hardships dans le travail et l'entraînement sont tout à fait naturels », a affirmé le technicien italien.

Cette réflexion s'applique parfaitement au parcours de l'équipe d'Ouzbékistan jusqu'au Mondial. L'équipe nationale s'est battue pendant des années pour une place, s'en est approchée à plusieurs reprises et a subi de lourdes défaites. Cependant, les joueurs et les supporters n'ont jamais abandonné leur rêve.

Finalement, l'Ouzbékistan a atteint son objectif historique. Désormais, une nouvelle tâche attend l'équipe : participer dignement au Mondial et attirer l'attention de la communauté footballistique mondiale par son jeu et son caractère.

Lors du match contre la Colombie, la discipline tactique, l'action collective et la stabilité mentale des « Loups Blancs » seront déterminantes. L'adversaire peut être vu comme favori, mais les joueurs ouzbeks possèdent une motivation immense et le soutien de tout un pays.

C'est aussi une nouvelle expérience pour Cannavaro. S'il a remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et capitaine, il mène maintenant l'Ouzbékistan sur la scène mondiale en tant qu'entraîneur principal.

Les supporters attendent du football courageux, discipliné et combatif jusqu'au bout. L'appel de Cannavaro est clair : ne pas craindre la pression, profiter de chaque instant et tirer profit de cette opportunité historique.

Une nouvelle page s'ouvre pour le football ouzbek. Le rêve attendu depuis des années devient réalité sur le terrain. À partir du match contre la Colombie, chaque minute, chaque action et chaque résultat seront gravés dans l'histoire du football national.