Un nouvel accord majeur et retentissant vient d'être conclu sur le marché des transferts européen ! Le Real Madrid a annoncé via son site officiel la signature du milieu de terrain portugais talentueux et expérimenté, Bernardo Silva.

Le joueur, victorieux pendant des années en Angleterre, a vu son contrat avec Manchester City arriver à son terme et a rejoint le « Club Royal » en tant qu'agent libre. Ce transfert renforcera sans aucun doute le milieu de terrain du géant madrilène et constitue un véritable cadeau pour les millions de supporters des « Merengues ».

Contrat jusqu'en 2028 et chiffres financiers astronomiques

Le partenariat entre les Madrilènes et le meneur de jeu portugais a été scellé par un accord à long terme courant jusqu'à l'été 2028. Selon des sources internes, les détails financiers de ce transfert atteignent des sommes colossales.

D'après des informations fiables diffusées précédemment, le salaire annuel net de Bernardo Silva dans la capitale espagnole s'élèvera à 20 millions d'euros. De plus, ayant signé en tant qu'agent libre, le joueur percevra une prime à la signature de 10 millions d'euros. Son célèbre agent Jorge Mendes ainsi que le père du joueur toucheront également des commissions s'élevant à 10 millions d'euros pour leur rôle actif dans ce transfert.

Vous pouvez consulter les détails du contrat de Bernardo Silva avec le Real Madrid ainsi que les statistiques de sa carrière exceptionnelle à Manchester City dans le tableau analytique suivant :

Nouvel accord avec le Real Madrid Aspects financiers du transfert Statistiques de la saison dernière Héritage à Manchester City (depuis 2017) • Durée du contrat : Jusqu'à l'été 2028

• Statut d'arrivée : Agent libre

• Objectif principal : Renforcer le milieu de terrain • Salaire annuel : 20 millions d'euros

• Prime à la signature : 10 millions d'euros

• Commission agent et père : 10 millions d'euros • Nombre total de matchs : 53 matchs

• Buts marqués : 3 buts

• Passes décisives : 5 passes décisives • Trophées totaux : 19 titres

• Championnats Premier League : 6 fois vainqueur

• Sommet européen : 1 UEFA Champions League

Un héritage immense à Manchester City et un nouveau défi

Bernardo Silva a été très productif avec le club anglais lors de la saison écoulée. Sous les couleurs des « Citizens », il a disputé un total de 53 matchs toutes compétitions confondues, marquant 3 buts et délivrant 5 passes décisives.

Globalement, le milieu de terrain portugais, qui défend les couleurs de Manchester depuis 2017, a conquis le football mondial avec ce club. Il a réussi à soulever 19 trophées prestigieux, dont les plus notables sont 6 titres de Premier League et la prestigieuse UEFA Champions League. Désormais, il mettra cette riche expérience au service du Santiago Bernabéu.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin : L'arrivée de Bernardo Silva à Madrid apporte au Real non seulement de l'expérience, mais aussi une intelligence tactique et une créativité supérieures sur le terrain. Pour la star portugaise, qui a tout gagné avec Manchester City, le « Club Royal » représente un nouveau défi magnifique et glorieux. Félicitations aux supporters madrilènes pour ce transfert !

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