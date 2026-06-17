Les relations entre deux géants du football espagnol — le FC Barcelone et le Real Madrid — sont passées d'un niveau diplomatique à un stade de conflit juridique. Le club catalan a officiellement demandé aux autorités du football national de prendre des mesures fermes contre le président du Real Madrid, Florentino Perez. C'est ce qu'indique Goal.com, s'appuyant sur un communiqué du service de presse du club. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste, a envoyé une lettre officielle au président de La Liga, Javier Tebas, au dirigeant de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), Rafael Louzan, ainsi qu'au président du Comité Technique des Arbitres (CTA), Francisco Soto. Dans celle-ci, les récentes déclarations de Florentino Perez sont considérées comme une attaque grave contre le prestige du football espagnol et l'indépendance du corps arbitral.

Les accusations de Perez et l'affaire Negreira

Le conflit a été déclenché par des interviews provocatrices accordées par Florentino Perez les 12 et 13 mai. Le président madrilène a souligné que les relations avec Barcelone étaient totalement rompues, justifiant cela par une "corruption systémique". Perez a remis au centre du débat l'"affaire Negreira", un litige concernant des paiements effectués par les Catalans à un ancien responsable du comité des arbitres pendant plusieurs années.

La direction du FC Barcelone qualifie ces accusations de totalement infondées et mensongères. Selon le club, de telles déclarations nuisent non seulement à l'image des "Blaugranas", mais jettent également le doute sur la transparence de tout le système du football professionnel. Par conséquent, les dirigeants du club demandent aux organes de régulation d'apporter une évaluation juridique à cette situation et de prendre des mesures coordonnées.

Une tentative de masquer des échecs sportifs ?

En envoyant cette lettre, Rafael Yuste a vivement critiqué les actions de Florentino Perez. Selon lui, la rhétorique agressive du président du Real Madrid cache une volonté de masquer les échecs du club en championnat national au cours des deux dernières années. Yuste a qualifié ces tentatives de "manœuvre pitoyable et pleine de mensonges".

"Les paroles de Florentino Perez m'ont semblé très étranges. C'est une tentative de plus de compenser les revers sportifs qui durent depuis deux ans. De telles méthodes ne le mèneront à aucun résultat", déclare le vice-président du FC Barcelone.

Actuellement, le public du football espagnol attend de voir comment La Liga et la Fédération réagiront à cet appel. Il est fort probable que ce conflit entre les rivaux du El Clásico se poursuive non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunaux. Ce processus, également suivi avec intérêt par les fans de football ouzbeks, pourrait affecter le prestige du championnat espagnol pour la saison prochaine.