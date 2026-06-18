Fin de la 1ère journée du groupe K et classement actuel

Les phases de groupes de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulent intensément sur les pelouses d'Amérique du Nord, offrent dès les premiers jours des résultats inattendus et des luttes acharnées. Dans ce prestigieux Mundial co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, les matchs de la première journée du groupe K, suivis de près par des millions de nos compatriotes, se sont officiellement achevés. À l'issue de ces premiers affrontements, les positions initiales des équipes et la répartition des points au classement sont désormais connues.

Bien que le début ait été malheureux pour notre équipe nationale, la situation générale du groupe et la perte de points des adversaires indiquent que nos représentants ont encore de fortes chances de se qualifier pour le tour suivant.

La Colombie mène, tandis que les Portugais perdent des points inattendument

Le premier résultat surprise de ce groupe a été enregistré lors du match impliquant le géant européen. Le Portugal, considéré comme l'un des favoris de la compétition, a manqué la victoire lors d'un match acharné contre la République démocratique du Congo, représentant du continent africain, et la rencontre s'est terminée par un match nul combatif 1:1 le score final.

Lors du deuxième match du groupe, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, faisant ses débuts pour la première fois de son histoire en phase finale de Coupe du Monde, a affronté la puissante Colombie, représentant d'Amérique du Sud. Nos compatriotes ont lutté courageusement sur le terrain et ont enregistré un résultat historique grâce au but d'Abbosbek Fayzullayev, mais finalement l'expérience a parlé et les « Loups blancs » 1:3 ont laissé passer l'opportunité.

Vous pouvez consulter le classement officiel du groupe K après la 1ère journée et les positions des équipes nationales via le tableau sportif spécial suivant :

Pos. Classement Équipes nationales Différence de buts Points accumulés État et statut actuel 1ère place • Colombie • 3 : 1 (+2) • 3 points • Leader incontesté du groupe 2ème place • Portugal • 1 : 1 (0) • 1 point • À égalité avec la RD Congo pour la 2ème et 3ème place 3ème place • RD Congo • 1 : 1 (0) • 1 point • Mêmes statistiques que le Portugal 4ème place • Ouzbékistan • 1 : 3 (-2) • 0 point • Outsider après la première journée, mais l'espoir demeure

Quels sont les prochains plans de notre équipe nationale ?

Ainsi, après les confrontations de la première journée, la Colombie, dirigée par Nestor Lorenzo, a pris la tête du groupe avec 3 points après avoir battu son adversaire. Le Portugal, mené par Ronaldo, et la RD Congo occupent les marches suivantes avec un point chacun. Nos représentants, n'ayant pas encore réussi à marquer des points, se classent quatrième.

Cependant, cela ne signifie pas que tout est terminé. Deux autres matchs très importants et intenses nous attendent. Les élèves de Fabio Cannavaro monteront sur le terrain, ou plutôt dans l'arène, face au Portugal lors de la 2ème journée. Un résultat positif dans ce match ramènerait nos représentants dans la course.

Note finale des analystes sportifs de Zamin : Bien que le classement après la première journée semble un peu déplaisant pour nous, le match nul du Portugal nous donne un grand espoir. Les « Loups blancs » ont surmonté le stress de leur match de débuts et doivent maintenant concentrer toute leur attention sur l'arrêt du géant européen. Nous croyons que nos garçons montreront leur caractère lors des prochains matchs et obtiendront les points attendus par nos supporters. Ne lâchez rien, les gars, tout l'Ouzbékistan est avec vous !

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