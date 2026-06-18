Le discours de Thomas Tuchel a galvanisé l'Angleterre : Harry Kane révèle les secrets de la victoire

L'équipe nationale d'Angleterre a débuté la Coupe du Monde 2026 par une large victoire contre la Croatie. Après une première période nerveuse, les « Three Lions » ont changé de visage en seconde mi-temps pour s'imposer 4-2. Le capitaine Harry Kane a expliqué comment les mots du sélectionneur Thomas Tuchel dans le vestiaire ont impacté les joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

La première partie de la rencontre a été marquée par des luttes intenses. Harry Kane, auteur d'un penalty et d'un but de la tête sur un corner tiré par Declan Rice, a battu le record de Gary Lineker comme meilleur buteur anglais en Coupe du Monde. Cependant, la Croatie a réussi à égaliser à deux reprises, et les équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité.

Le tournant dans le vestiaire

Selon Goal.com, l'Angleterre a évolué à un rythme totalement différent en seconde période. Alors que Jude Bellingham a permis à son équipe de reprendre l'avantage, Marcus Rashford, entré en jeu, a scellé la victoire. D'après Harry Kane, Thomas Tuchel a demandé aux joueurs de se libérer de la pression.

"L'entraîneur nous a dit de nous libérer, de rester calmes et de simplement jouer. Il a dit : 'Quel est le pire qui puisse arriver ? Montrez au monde qui vous êtes'. Nous sommes revenus en seconde période avec une grande intensité et l'adversaire n'a pas pu suivre. C'est ce niveau que nous visons à chaque match", déclare l'attaquant du Bayern Munich.

Kane a également souligné qu'après avoir pris l'avantage, ils avaient totalement pris le contrôle du jeu et auraient pu marquer davantage en contre-attaque. Selon lui, commencer le tournoi par une telle victoire contre un adversaire coriace était crucial pour l'équipe.

Un autre leader de l'équipe, Jude Bellingham, a également salué l'atmosphère instaurée par Thomas Tuchel dans le vestiaire. Selon lui, l'entraîneur a su dire les mots justes sans cris ni drames excessifs. La maturité de l'équipe et la présence de joueurs cadres ont aidé à mettre en œuvre ces instructions sur le terrain.

Cette victoire confirme une fois de plus les ambitions de l'Angleterre dans le tournoi. La nouvelle ère sous la direction de Thomas Tuchel suscite un grand espoir chez les supporters, non seulement pour les résultats, mais aussi pour la qualité du jeu. L'Angleterre tentera de poursuivre cette série victorieuse lors des prochains matchs.