Le marché des transferts du football féminin s'intensifie. Cette saison, non seulement des stars comme Alexia Putellas ou Sam Kerr sont sous les projecteurs, mais de jeunes talents prometteurs attirent également l'attention. L'ailière du RB Leipzig, Liza Baum, 19 ans, est devenue l'une des cibles prioritaires des meilleures équipes d'Europe. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le journal Bild, le club allemand s'attend à recevoir une indemnité de transfert conséquente pour sa talentueuse joueuse. Actuellement, des clubs comme le FC Barcelone, Manchester United, l'Olympique Lyonnais, le Bayern Munich et Manchester City Women manifestent un vif intérêt. Cependant, l'Arsenal FC de Londres semble mener la course.

De la Tanzanie au sommet du football allemand

Liza Baum est née en Tanzanie, de père allemand et de mère tanzanienne. Elle a déménagé en Allemagne avec sa famille à l'âge de quatre ans. Sa passion pour le football a commencé en jouant avec son frère Dennis. Malheureusement, son frère est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 17 ans. À chaque entrée sur le terrain, Baum honore sa mémoire : les initiales de son frère sont inscrites sur ses crampons et un message spécial orne son bracelet.

Baum a débuté sa carrière dans des clubs locaux en Allemagne et a été pendant un temps la seule fille à jouer au TSV Pansdorf. Plus tard, elle a rejoint l'académie de Hambourg et a signé un contrat professionnel avec le club dès l'âge de 15 ans. Son style de jeu et sa rapidité ont attiré l'attention des recruteurs du RB Leipzig, où elle a pu s'illustrer.

Autres jeunes étoiles sur le marché des transferts

Outre Liza Baum, plusieurs autres jeunes talents sont au centre des transferts dans le football féminin. Parmi elles, l'attaquante suédoise Felicia Schroder, auteure de 30 buts la saison dernière, a suscité une offre record de Chelsea. De plus, Erica Parkinson, la plus jeune représentante de l'équipe nationale d'Angleterre, est proche d'un transfert vers la NWSL américaine.

Pour les passionnés de football ouzbeks, ces transferts dans le football féminin sont intéressants, car l'attention portée au football féminin s'est intensifiée dans le pays ces dernières années. La lutte des géants européens pour de jeunes talents prouve que le niveau commercial et professionnel de ce sport a atteint un nouveau stade.

Le transfert de Liza Baum vers un club comme Arsenal ou le FC Barcelone marquerait un tournant majeur dans sa carrière. Pour l'instant, la direction du RB Leipzig examine toutes les offres avant de prendre une décision finale. Le talent de Baum et ses performances sur le terrain feront sans doute d'elle l'une des futures stars du football féminin mondial, et pas seulement allemand.