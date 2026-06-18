Luka Vuskovic, le talent de Tottenham : discipline à la Cristiano Ronaldo et intérêt du Bayern

Le jeune défenseur Luka Vuskovic, recruté par le club londonien de Tottenham, continue d'attirer l'attention du football européen. Après un prêt réussi au club allemand de Hambourg, on dit que l'avenir du Croate de 19 ans est radieux et que son style de jeu possède des caractéristiques propres aux légendes du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien entraîneur de l'Union Berlin, Nenad Bjelica, a hautement 평가é le talent du jeune défenseur, le comparant à l'un des meilleurs attaquants au monde, Cristiano Ronaldo. Selon Bjelica, Vuskovic partage avec la star portugaise non seulement sa condition physique, mais aussi son approche professionnelle du football.

Une éthique de travail comme celle de Ronaldo

Dans une interview accordée à Sport Bild, Bjelica s'est attardé sur la préparation mentale de Vuskovic. « Son audace sur le terrain, son sang-froid avec le ballon et sa détermination dans les duels m'impressionnent. Il possède la qualité qui a porté Cristiano Ronaldo au sommet : vivre le football 24 heures sur 24 », a souligné le spécialiste.

Selon les informations, Luka Vuskovic a fait ses débuts en première division croate dès l'âge de 16 ans, se distinguant déjà par son haut niveau de concentration. Bien qu'il soit défenseur, sa soif de victoire et son travail personnel ont attiré l'attention de nombreux recruteurs.

Le Bayern et les projets d'avenir

Actuellement sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2030, le joueur reviendra bientôt à la disposition du club londonien. Cependant, Nenad Bjelica le voit évoluer à l'avenir au Bayern Munich. Selon lui, Vuskovic a déjà atteint le niveau pour jouer dans les plus grands clubs du monde.

D'après Goal.com, Vuskovic participe actuellement au championnat du monde junior avec l'équipe nationale de Croatie. Ce tournoi augmentera sans aucun doute sa valeur sur le marché des transferts et suscitera l'intérêt d'autres équipes leaders d'Europe.

Pour la direction de Tottenham, ce sera un test sérieux. D'un côté, le club souhaite conserver une future star, de l'autre, il pourrait être contraint d'examiner des offres lucratives provenant de la Premier League et d'autres championnats. Pour l'instant, les Londoniens prévoient de préparer le joueur pour l'équipe première.