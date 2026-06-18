Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, a marqué un nouvel exploit historique grâce à son but lors de la Coupe du Monde de la FIFA.

Selon les statistiques, il est devenu le joueur le plus petit à avoir marqué lors des Coupes du Monde disputées au XXIe siècle.

La taille de Fayzullayev est de 167 centimètres.

Jusqu'alors, ce record était détenu par le joueur de l'équipe nationale d'Uruguay, Giorgian de Arrascaeta.

Le joueur uruguayen mesure 173 centimètres et était considéré comme l'ancien détenteur du record.

Ainsi, avec son but en Coupe du Monde, Abbosbek Fayzullayev a marqué l'histoire non seulement du football ouzbek, mais aussi des statistiques mondiales.