Le match historique entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie (1:3), disputé dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, a attiré l'attention des médias internationaux non seulement pour les buts marqués, mais aussi pour les événements inattendus et intenses sur le terrain. En particulier, l'un des journaux sportifs les plus prestigieux au monde, « Mundo Deportivo », a publié un article dédié à une situation surprenante et sensationnelle impliquant le défenseur de notre équipe nationale, Abduqodir Husanov, à la 34e minute de la rencontre.

Lors de cet affrontement qui s'est déroulé au légendaire et majestueux stade Azteca de Mexico, notre jeune défenseur a mené un véritable « combat » contre la star la plus dangereuse de l'adversaire.

Grâce à l'infographie analytique suivante, vous pouvez découvrir en détail le moment le plus intense du match, les records historiques et le calendrier des prochains matchs du groupe K :

Minute du match et lieu de l'action Détails de l'impact et décision de l'arbitre Records historiques de l'équipe nationale d'Ouzbékistan • 34e minute

• Mexico, stade Azteca • Husanov a effectué un tacle glissé agressif sur Luis Diaz.

• Sous l'effet de l'inertie, il a également renversé le caméraman situé en dehors du terrain.

• L'arbitre central Anthony Taylor a brandi un carton jaune. • Auteur du premier but officiel : Abbosbek Fayzullayev

• Premier joueur averti : Abduqodir Husanov

• 23 juin : Portugal — Ouzbékistan (Houston)

• 28 juin : RD Congo — Ouzbékistan

Tacle effrayant sur Luis Diaz et caméraman renversé

Alors que la première période du match atteignait son point culminant, Luis Diaz, star de l'équipe nationale de Colombie et du club du Bayern, a tenté de s'échapper à grande vitesse le long de la ligne de touche. À cet instant, notre représentant Abduqodir Husanov a utilisé un tacle violent contre l'adversaire, fidèle à son style traditionnel et sans concession.

« Le défenseur ouzbek a frappé la jambe de l'adversaire, le faisant tomber sur le terrain. Cependant, en raison de la vitesse élevée et de la force d'inertie, Husanov n'a pu s'arrêter et a glissé hors du terrain. Par conséquent, il a violemment renversé le caméraman qui filmait le match en direct », écrit la publication étrangère.

En raison de cet incident passionnant, le jeu a été brièvement interrompu. Le caméraman tombé a reçu des soins médicaux d'urgence sur place par les médecins. L'arbitre central, l'expérimenté Anglais Anthony Taylor, a sanctionné Husanov d'un carton jaune pour cette brutalité envers Luis Diaz.

L'histoire derrière la défaite : les records de Abbosbek et Abduqodir

Bien que cet affrontement intense se soit soldé par une victoire 3:1 pour la Colombie, ce match est gravé en lettres d'or dans les annales du football ouzbek. En effet, cette rencontre a été le tout premier match officiel pour l'Ouzbékistan lors de la phase finale d'une Coupe du Monde.

Lors de ce match historique, le talentueux milieu de terrain de notre équipe nationale, Abbosbek Fayzullayev, a inscrit un but précis, inscrivant son nom à jamais dans l'histoire comme auteur du premier but de notre pays en phase finale de Coupe du Monde. Son ami et coéquipier Abduqodir Husanov est entré dans les statistiques comme le premier footballeur ouzbek à recevoir un avertissement (carton jaune) lors de cette compétition mondiale.

Prochaine étape — combat contre le Portugal à Houston !

Malgré l'échec du premier tour, les élèves de Fabio Cannavaro se préparent sérieusement pour les matchs importants à venir. Nos représentants disputeront la deuxième journée de la phase de groupes le 23 juin contre un géant mondial — l'équipe nationale du Portugal. Cet affrontement avec des stars mondiales aura lieu dans le majestueux stade de Houston, aux États-Unis.

Nos représentants disputeront leur dernier match décisif du groupe K le 28 juin contre le solide représentant africain, l'équipe de la République démocratique du Congo, pour clore la phase de groupes.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : De telles actions courageuses et intenses d'Abduqodir Husanov sur le terrain montrent que nos représentants ne sont pas de simples spectateurs à la Coupe du Monde, mais qu'ils sont prêts à se battre pour chaque centimètre de terrain. La première excitation est passée, et le but historique d'Abbosbek donnera certainement un avantage psychologique à notre équipe. Nous croyons que nos garçons donneront tout lors du match à Houston pour offrir la joie de la victoire à des millions de compatriotes. Le combat continue, les gars !

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les événements les plus chauds et exclusifs de la Coupe du Monde, ainsi que les dernières nouvelles du camp des joueurs de notre équipe nationale !