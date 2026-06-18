Milieu de la RD Congo : « Cristiano Ronaldo n'est plus aussi dangereux qu'avant »

Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Portugal a concédé un match nul surprise 1-1 contre la République démocratique du Congo. Après la rencontre, le joueur congolais Ngal'ayel Mukau a tenu des propos tranchants sur le capitaine adverse, Cristiano Ronaldo. Selon lui, l'attaquant de 41 ans ne représente plus une menace telle qu'elle impose un plan de jeu spécifique pour les défenseurs. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le milieu de terrain du LOSC Lille et de la RD Congo, Mukau, a nié dans une interview d'après-match avoir suivi une préparation spéciale pour stopper le quintuple Ballon d'Or. Selon Goal.com, le joueur de 21 ans a souligné que l'âge de Ronaldo a eu un impact significatif sur sa condition physique. « Pour être honnête, nous n'avions pas de plan spécifique contre lui. Car nous savions qu'il n'est plus au niveau d'autrefois. Il reste l'un des meilleurs de l'histoire, mais l'âge joue son rôle — il ne peut plus fournir le même volume de jeu sur le terrain », a déclaré Mukau.

Les statistiques jouent contre Ronaldo

Lors du match disputé à Houston, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus âgé à débuter un match dans l'histoire des Coupes du Monde. Cependant, son efficacité a été très faible. En 90 minutes, il n'a touché le ballon que 25 fois, son pire score lors d'un match complet dans un tournoi majeur.

De plus, la série sans but de la légende portugaise se poursuit. Il n'a pas réussi à marquer lors de ses 10 derniers matchs en Coupe du Monde et au Championnat d'Europe. Durant cette période, Ronaldo a tenté 33 tirs, mais aucun n'a abouti à un but. La défense organisée de la RD Congo a réussi à neutraliser complètement l'attaquant expérimenté.

Comment Roberto Martinez a-t-il répondu aux critiques ?

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a défendu son capitaine après le match. Le technicien a affirmé qu'il serait absurde de retirer le meilleur buteur du monde alors que l'équipe avait besoin d'un but. Selon Martinez, la présence de Ronaldo joue un rôle crucial pour distraire les défenseurs adverses et créer des espaces pour ses coéquipiers.

« Il est très important d'avoir un joueur d'expérience comme Cristiano dans la surface de réparation. Il attire les défenseurs, ce qui nous offre des opportunités supplémentaires. Quand on cherche un but, Ronaldo doit être dans l'équipe », a expliqué l'entraîneur. Malgré cela, le début de tournoi du Portugal a soulevé de nombreuses questions parmi les supporters et les experts.

Ce match nul pourrait compliquer la situation du Portugal lors de la phase de groupes. L'équipe devra désormais réfléchir à comment augmenter l'efficacité de Ronaldo ou adopter de nouvelles approches en attaque. Pour la RD Congo, ce résultat est considéré comme un succès historique.