Les stars du football Neymar et Messi ont aidé les victimes du puissant séisme au Venezuela

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Les stars du football Neymar et Messi ont aidé les victimes du puissant séisme au Venezuela

Le footballeur brésilien Neymar a fait don de 250 000 dollars pour aider les victimes de deux puissants séismes au Venezuela. Les fonds devraient servir à fournir de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et des abris temporaires. Le joueur a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était aux côtés du peuple vénézuélien.

de Lionel Messi Son épouse, Antonela Roccuzzo, a également fait la promotion d’une initiative caritative internationale visant à soutenir les victimes. Elle a appelé ses abonnés à verser des dons au fonds d’aide.

Les fonds collectés par la campagne dépassaient 5 millions de dollars fin juin. Il ne s’agit pas d’un don personnel de la famille Messi, mais d’une somme réunie grâce aux contributions de nombreuses personnes.

NeymarLionel MessiVenezuelaAntonela Roccuzzo
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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