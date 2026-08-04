Cristian Chivu relativise l’importance du derby milanais de pré-saison

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Cristian Chivu relativise l’importance du derby milanais de pré-saison

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a minimisé l’importance du derby de pré-saison contre Milan, organisé à Perth, en Australie. Selon Tuttomercatoweb, le technicien roumain a déclaré qu’avant le début de la saison officielle, sa priorité n’était pas la victoire, mais la récupération physique des joueurs et l’amélioration de leur temps de jeu. Goal.com rapporte cette information.

S’exprimant avant le match amical disputé en Australie, Chivu a expliqué que le résultat des rencontres de préparation en août n’était pas important. Selon lui, pour le staff technique, le développement collectif et la condition physique de l’équipe restent prioritaires, quel que soit l’adversaire.

Les trophées d’août et la rivalité historique

Même si chaque derby revêt une importance particulière pour les supporters, l’entraîneur a appelé à ne pas surestimer les résultats des matchs de pré-saison. Répondant à une question sur les titres remportés par les équipes et leurs victoires dans les confrontations directes, Chivu a déclaré : « Je veux voir une progression sur le plan physique, sans me focaliser sur l’identité de l’adversaire. Le match de demain est amical, et les trophées d’août n’ont aucune importance ».

Il a également souligné que les attentes des supporters et celles des entraîneurs étaient différentes : « Cette question doit être posée aux supporters. En tant qu’entraîneur, je dois penser à amener mes joueurs à leur meilleur niveau physique avant le début de la saison ».

Un derby international et les ambitions en championnat

Reconnaissant que la rivalité entre l’Inter et Milan suscite un grand intérêt dans le monde entier, Chivu a également évoqué l’attrait international de cette rencontre. Selon lui, même disputé loin de l’Italie, ce match reste toujours un spectacle captivant pour les spectateurs.

Interrogé par ailleurs sur l’idée d’organiser des matchs de Serie A à l’étranger, le technicien a ajouté : « Une telle initiative serait agréable, mais sa mise en œuvre ne serait pas si simple ».

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Jahongir Tursunov
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