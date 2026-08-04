Pourquoi le transfert de Miki van de Ven est-il au point mort ?

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Pourquoi le transfert de Miki van de Ven est-il au point mort ?

Les rumeurs de transfert autour du défenseur de Tottenham, à Londres, Miki van de Ven, ont considérablement diminué ces derniers temps. À l’ouverture du mercato estival, les grands clubs anglais manifestaient un vif intérêt pour le Néerlandais. À ce sujet, Goal.com rapporte ce qui suit.

Selon Goal.com, le joueur figurait sur les listes de Liverpool, Manchester United et Chelsea. Toutefois, aucun accord n’a été conclu et le défenseur central rapide semble devoir rester dans le nord de Londres.

Les difficultés de Tottenham en championnat national ces dernières saisons, ainsi que sa proximité avec la relégation, ont changé la donne. Les 17es places consécutives ont soulevé de nombreuses questions autour du club, tandis que le staff technique a également connu de fréquents changements.

L’avis de Toby Alderweireld

L’ancien joueur vedette de Tottenham, Toby Alderweireld, a expliqué dans un entretien accordé à GOAL pourquoi l’intérêt pour Van de Ven avait diminué. Selon lui, même si la vitesse et les qualités individuelles du joueur sont très appréciées, les résultats globaux de l’équipe ont influencé les acheteurs.

« Tout le monde parle de la vitesse de Miki van de Ven, et c’est effectivement un très bon défenseur. Mais il ne faut pas oublier que Tottenham a failli être relégué et qu’il faisait partie de cette équipe », a déclaré Alderweireld en collaboration avec Hajper.

Selon l’ancien défenseur, les acheteurs potentiels pourraient faire preuve de prudence en tenant compte de ce facteur. Les difficultés du club ces dernières saisons ont affecté la valeur du joueur sur le marché des transferts, malgré ses performances individuelles.

Les projets estivaux du club

Malgré ses saisons difficiles, Tottenham a conservé sa place en Premier League et sa direction dépense beaucoup pour renforcer l’effectif. Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Jan Paul van Hecke ont notamment été recrutés pour plus de 200 millions de dollars. Andy Robertson et Marcos Senesi ont également rejoint le club comme agents libres.

Alors que le club se concentre sur le recrutement de joueurs expérimentés, Van de Ven a été conservé comme l’un de ses actifs les plus précieux. Le Néerlandais, qui a également participé à une Coupe du monde, poursuit pour l’instant son aventure avec son équipe.

Miki Van De VenTottenhamTransfertToby AlderweireldPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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