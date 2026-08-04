Transfert de Vinícius Júnior : le post de son agent à Londres alimente les rumeurs

L’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, a terminé ses vacances après la Coupe du monde et a repris l’entraînement avec le groupe professionnel. Malgré cela, les questions concernant l’avenir du Brésilien de 26 ans restent sans réponse, tandis que les rumeurs du mercato s’intensifient de jour en jour, alors qu’Arsenal le suit de près. Selon Goal.com qui rapporte .

D’après les informations publiées par Diario AS, ce feuilleton qui se prolonge lors du mercato estival ne semble pas près de prendre fin. Bien que le contrat actuel du joueur avec le Real Madrid court jusqu’en 2027, les deux parties n’ont encore conclu aucun accord officiel concernant une prolongation. Cette incertitude offre précisément une occasion aux grands clubs anglais, désireux de profiter de la situation.

Le mystérieux post de l’agent et la piste londonienne

Michael Yormark, président de l’agence Roc Nation qui représente les intérêts du joueur, a contribué à rendre la situation encore plus confuse. À son arrivée à l’aéroport de Londres-Heathrow, il a publié sur les réseaux sociaux un message très énigmatique et remarqué : « Londres, j’arrive ! C’est parti ! »

Même si la visite de l’agent dans la capitale anglaise peut avoir des raisons personnelles ou professionnelles sans rapport, le monde du football associe directement cette déclaration à des négociations de transfert. Le moment choisi pour cette publication a renforcé les informations de presse selon lesquelles l’attaquant brésilien est devenu la principale cible d’Arsenal.

Mikel Arteta et les négociations directes

Selon les détails rapportés par Goal.com et d’autres grands médias sportifs, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta , a déjà entrepris des démarches actives pour recruter sa principale cible. Le technicien aurait personnellement échangé avec le joueur afin de lui expliquer qu’il occuperait une place centrale dans les plans du club londonien.

D’après les rapports, Arteta aurait promis à la superstar brésilienne de devenir un élément fondamental du projet sportif ambitieux du nord de Londres. Ces démarches fermes accentuent la pression sur la direction madrilène, qui doit accélérer la résolution de la situation contractuelle tout en préservant la stabilité interne du club.