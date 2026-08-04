L’application Telegram retirée temporairement de l’App Store puis réintégrée

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L’application Telegram retirée temporairement de l’App Store puis réintégrée

Le célèbre messager Telegram a disparu pendant plusieurs heures de l’App Store, la boutique officielle d’applications d’Apple, dans le monde entier. Cette situation faisait suite à la détection de contenus d’abus sexuels sur enfants dans l’application et a suscité de vives discussions dans le secteur technologique. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les représentants de Telegram comme ceux d’Apple ont officiellement commenté l’incident et révélé ses détails. Il s’est avéré que le blocage temporaire du messager était dû à la publication de contenus interdits par un utilisateur ordinaire.

Mesures rapides et réintégration de l’application

Après avoir détecté la violation, Apple a immédiatement retiré temporairement l’application Telegram de sa boutique. De son côté, l’équipe de Telegram a rapidement réagi, supprimé tous les contenus contraires aux règles et définitivement bloqué le compte de l’utilisateur qui les avait diffusés.

Après ces mesures rapides, l’application Telegram a été réintégrée dans l’App Store le jour même, permettant de nouveau son téléchargement par les utilisateurs. Les représentants d’Apple ont souligné que les contenus concernés enfreignaient les règles de la boutique et confirmé que la restriction avait été levée une fois le problème résolu.

Politique de tolérance zéro et statistiques

L’administration de Telegram a fermement déclaré appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de ce type de contenus. Selon les données fournies par l’entreprise, près de 338 000 groupes et canaux liés à des violations similaires ont été bloqués depuis le début de 2026.

Les représentants du messager ont également commenté ces faits sur leurs pages de réseaux sociaux, exprimant l’espoir qu’Apple applique les mêmes normes à toutes les applications. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit : en 2018, Apple avait déjà temporairement bloqué Telegram pour des raisons similaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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