Vinícius demande 20 millions d’euros au Real Madrid : pourquoi l’accord tarde-t-il ?

Vinícius Júnior Vinícius souhaite rester au Real Madrid, et le club madrilène ne s’oppose pas non plus à la poursuite de sa collaboration avec la star brésilienne. Mais le nouveau contrat est devenu bien plus complexe qu’une simple négociation salariale : les deux parties doivent s’entendre sur le salaire annuel, les droits à l’image et les conditions d’une prime exceptionnelle.

Selon le quotidien espagnol AS, l’attaquant souhaite percevoir environ 20 millions d’euros nets par saison, augmenter sa part des revenus liés à son image commerciale et obtenir une prime spécifique pour la prolongation de son contrat. Ces chiffres n’ont toutefois été confirmés officiellement ni par le club ni par le joueur.

20 millions d’euros : le salaire uniquement

Selon AS, le contrat actuel signé par Vinícius en 2022 prévoit un salaire net total de 75 millions d’euros sur cinq saisons. Cela représente une moyenne de 15 millions d’euros par saison.

Le contrat est progressif : le revenu annuel du joueur a commencé à environ 10 millions d’euros et devrait atteindre près de 18 millions d’euros lors de la dernière saison. Une rémunération supplémentaire était également prévue en fonction de l’obtention d’une distinction individuelle.

Les 20 millions d’euros demandés dans le nouveau contrat correspondent au montant net que le joueur percevrait après prélèvement des impôts. La dépense totale du club, incluant le salaire, les taxes et les autres charges obligatoires, serait donc nettement plus élevée.

Élément Situation actuelle Demande rapportée Durée du contrat Jusqu’au 30 juin 2027 Prolongation attendue Salaire net moyen 15 millions d’euros par saison Environ 20 millions d’euros Droits à l’image Une grande partie est partagée avec le club Augmenter la part du joueur Paiement exceptionnel Non communiqué Prime pour la nouvelle prolongation

Dans un communiqué officiel, le Real Madrid a confirmé que l’accord actuel avec Vinícius court jusqu’au 30 juin 2027. Le club n’a pour l’instant fourni aucune information publique sur les conditions des nouvelles négociations.

Les droits à l’image pourraient être le principal point de désaccord

Vinícius est l’un des actifs majeurs du Real Madrid, non seulement grâce à ses performances sur le terrain, mais aussi en raison de sa valeur commerciale.

Selon AS, le club madrilène détient actuellement près de 50 % des droits d’exploitation de l’image commerciale du joueur. L’attaquant brésilien souhaite augmenter sa part dans le nouveau contrat.

Les droits à l’image peuvent couvrir les revenus issus des domaines suivants :

contrats publicitaires ;

contenus commerciaux sur les réseaux sociaux ;

utilisation du nom et de l’image du joueur ;

partenariats avec des sponsors personnels ;

campagnes publicitaires avec différentes marques.

Vinícius possède de nombreux contrats personnels avec des entreprises internationales. Ainsi, même une petite modification des droits à l’image pourrait avoir une grande importance financière pour le joueur et le club. Il s’agit d’une conclusion analytique fondée sur son portefeuille de sponsors et son statut commercial.

Pourquoi le joueur demande-t-il une prime distincte ?

AS indique qu’une prime exceptionnelle de prolongation est également devenue un sujet des négociations. Son montant exact n’a pas été communiqué.

La logique possible du camp du joueur est compréhensible : Vinícius entre dans la dernière année de son contrat. Si l’accord n’est pas prolongé, il pourrait devenir agent libre à l’été 2027 et recevoir une importante prime à la signature d’un autre club.

Ses représentants pourraient donc tenter de compenser une partie de cette opportunité par une prime prévue dans le nouveau contrat avec le Real Madrid. Il s’agit toutefois d’une analyse fondée sur la structure des négociations ; la demande de prime et son montant n’ont pas été officiellement confirmés.

Les informations d’AS et de Cadena SER divergent

La presse espagnole publie des informations contradictoires sur les détails financiers des négociations.

Le 3 août, AS a écrit que Vinícius avait réduit sa demande initiale d’environ 30 à 20 millions d’euros et qu’il souhaitait désormais un salaire net proche de cette somme. Selon le quotidien, l’objectif principal du joueur est de prolonger avec le Real Madrid.

Cadena SER a pour sa part rapporté que l’offre précédente du club se situait autour de 20 millions d’euros, que Vinícius l’avait refusée et que les négociations étaient au point mort. La source a souligné que le Brésilien espérait être évalué au même niveau que les joueurs les mieux payés de l’effectif.

Il est donc encore trop tôt pour considérer comme une condition officielle l’information selon laquelle « Vinícius réclame exactement 20 millions d’euros ». Même les sources espagnoles réputées divergent sur l’identité de la partie ayant proposé ce montant.

Pourquoi les négociations se sont-elles arrêtées dans leur dernière phase ?

Selon AS, la précédente réunion en face à face entre les deux parties a eu lieu après la Coupe du monde des clubs 2025.

À ce moment-là, le joueur avait réduit ses premières exigences financières et le Real Madrid avait amélioré son offre. Les parties étaient très proches d’un accord, mais le contrat n’a pas été signé, car aucune ne voulait faire de concessions sur les derniers points.

Trois questions principales compliquent désormais les négociations :

1. La hiérarchie des salaires

Si le Real Madrid offre un salaire élevé à Vinícius, il pourrait également devoir revoir les contrats des autres joueurs majeurs de l’équipe.

2. Les droits à l’image

Il est naturel que le club ne souhaite pas perdre une part importante des revenus commerciaux générés par le joueur. Vinícius, de son côté, cherche à conserver une part plus importante des droits, car sa valeur publicitaire mondiale a augmenté.

3. La prime exceptionnelle

Si le montant de la prime est très élevé, la valeur totale du nouveau contrat pourrait dépasser largement le salaire annuel.

Ainsi, l’écart entre les parties ne peut pas être expliqué uniquement par la question de savoir s’il s’agit de 15 ou de 20 millions d’euros. Elles négocient la valeur économique globale du contrat.

À qui le temps profite-t-il ?

Le contrat de Vinícius expire à l’été 2027. Selon les règles actuelles des transferts, il pourra signer dès janvier 2027 un accord préliminaire avec des clubs étrangers pour la saison suivante.

Cela renforce la position du joueur dans les négociations. Moins il restera de temps avant la fin du contrat, plus les autres clubs se rapprocheront de la possibilité de le recruter sans indemnité de transfert.

Pour le Real Madrid, le délai pour prendre une décision importante se réduit. Si aucun nouvel accord n’est trouvé, trois scénarios principaux pourraient se présenter au club :

Se rapprocher des conditions du joueur et prolonger l’accord. Envisager de le vendre avant l’expiration de son contrat. Conserver Vinícius dans l’effectif une saison supplémentaire et accepter son départ comme agent libre en 2027.

Cadena SER a également indiqué que la situation pourrait bientôt déboucher sur l’un de ces trois scénarios.

Pour le Real Madrid, l’enjeu ne concerne pas uniquement le football

En plus de ses actions décisives sur le terrain, Vinícius influence fortement la valeur marketing internationale du club. Son départ pourrait donc représenter une perte à la fois sportive et commerciale pour le Real Madrid.

Cependant, accepter toutes les demandes du joueur créerait également un précédent pour le club. Lors de futures négociations, d’autres cadres pourraient réclamer une prime importante, un salaire plus élevé ou une part plus large des droits à l’image.

Dans cette perspective, la mission du Real Madrid ne consiste pas simplement à conserver Vinícius. Le club doit trouver une formule qui reconnaisse sa valeur sans bouleverser l’équilibre financier et salarial de l’équipe.

Il veut rester, mais n’a pas encore signé

Le point le plus important des dernières informations est que la priorité de Vinícius reste de continuer au Real Madrid. Le club madrilène souhaite également prolonger son contrat.

Mais le fait que les deux parties souhaitent la même chose ne garantit pas automatiquement un accord. Si aucun équilibre n’est trouvé concernant un salaire net d’environ 20 millions d’euros, les droits à l’image et la prime exceptionnelle, les négociations pourraient encore se prolonger.

La seule information officielle certaine à ce jour est que le contrat de Vinícius avec le Real Madrid court jusqu’au 30 juin 2027. Les autres détails financiers sont des informations rapportées par la presse espagnole, mais non confirmées par les parties.

Selon vous, le Real Madrid doit-il accepter les demandes de Vinícius ou donner la priorité à sa structure salariale ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !