Une chaleur record tue trois lionnes dans un zoo

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Une chaleur record tue trois lionnes dans un zoo

Dans la capitale japonaise, Tokyo, au zoo de Tama,trois lionnes sont mortes en raison de la chaleur extrême. La canicule record qui sévit dans le pays représente une grave menace non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. Cela a été rapporté par la BBC .

Selon l’administration du zoo, trois lionnes âgées de 3 à 15 ans sont mortes en l’espace d’une semaine. Les premiers examens vétérinaires ont révélé une grave déshydratation ainsi qu’une défaillance simultanée de plusieurs organes. Les spécialistes pointent les températures élevées comme la principale cause de ce drame.

Miwa Kosaka, représentante du zoo de Tama, a souligné qu’une telle situation ne s’était jamais produite auparavant.

« C’est le premier incident de ce genre pour nous. L’été dernier aussi, il avait fait chaud, mais nous n’avions pas connu une telle perte parmi nos lions », a-t-elle déclaré.

Selon les informations disponibles, Mugi, une lionne de 3 ans, a refusé de manger le 19 juillet. Le lendemain, elle n’arrivait plus à se tenir debout. Les employés ont tenté de la sauver en la refroidissant et en lui administrant des liquides, des vitamines et des médicaments. Cependant, la lionne est morte le 28 juillet. Ichigo, âgée de 11 ans, est morte le 31 juillet, puis Luena, âgée de 15 ans, le 3 août.

On indique actuellement que trois autres lions — deux mâles et une femelle — sont dans un état critique. Ils ne peuvent pas se déplacer seuls et sont soignés sous surveillance vétérinaire constante. Par ailleurs, l’état de quatre autres lions s’améliore, tandis qu’aucun problème n’a été observé chez six autres.

Le zoo a mis en place des systèmes de refroidissement spéciaux pour protéger les animaux. Les lions sont installés dans des zones équipées de climatiseurs mobiles et de ventilateurs industriels.

JaponTokyoZoo de TamaBBC
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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