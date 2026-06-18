La famille de Ronaldo affirme que la victoire a été volée au Portugal

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La famille de Ronaldo affirme que la victoire a été volée au Portugal

Le match nul inattendu (1:1) du Portugal contre la RD Congo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a provoqué un grand tollé. Bien que Cristiano Ronaldo ait enregistré l'une de ses pires performances, ses proches tentent de détourner le blâme. Notamment, les sœurs de l'attaquant légendaire ont défendu l'équipe nationale sur les réseaux sociaux tout en critiquant l'arbitrage et le jeu collectif. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Au cours de la rencontre, Cristiano Ronaldo n'a touché le ballon que 25 fois, son plus bas total lors de tournois majeurs. De plus, sa série sans but dans les grandes compétitions atteint désormais 10 matchs. Malgré cela, sa sœur Elma Aveiro a affirmé sur Instagram que la victoire du Portugal avait été volée. Selon RMC, elle a écrit que ceux qui sont en dehors du terrain ne comprennent pas la pression et que le résultat était injuste.

La réaction vive des membres de la famille

Katia Aveiro n'est pas restée en retrait pour défendre son frère. Selon des informations rapportées par Record, elle a souligné les erreurs tactiques de l'équipe. Katia a trouvé étrange que les joueurs semblaient avoir oublié comment s'échanger des passes et lancer des contre-attaques, le jeu se concentrant principalement en défense et au milieu de terrain. Comme Elma, elle a tenté de rassurer les supporters en disant : « mauvais début, mais bonne fin ».

Cependant, les experts et légendes du football se montrent beaucoup plus sévères envers le jeu de Ronaldo. La légende d'Arsenal, Thierry Henry, a souligné sur Fox Sports que les mouvements de l'attaquant de 41 ans impactaient négativement la dynamique de l'équipe. Selon lui, le désir excessif de Ronaldo de marquer gêne les autres joueurs, notamment Bruno Fernandes.

« Il bloque le chemin de Bruno Fernandes parce qu'il veut marquer coûte que coûte. Ce n'est pas toi, mais l'équipe qui doit marquer sur le terrain », a déclaré Henry dans sa critique acerbe. Cet avis a été largement soutenu sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters s'inquiétant de la dépendance excessive de l'équipe de Roberto Martinez envers un seul joueur.

Ce départ vers la Coupe du Monde 2026 a été un coup dur pour l'équipe nationale du Portugal. Les débats sur la condition physique et l'efficacité de la star d'Al-Nassr vont certainement s'intensifier avant les prochains matchs. Désormais, l'équipe devra revoir non seulement ses résultats, mais aussi l'ambiance interne et l'équilibre tactique sur le terrain.

Cristiano RonaldoPortugalCoupe du Monde 2026FootballThierry Henry
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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