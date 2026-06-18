Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, s'est exprimé sur les critiques à son égard après le match contre la Croatie dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Le joueur, qui a largement contribué à la victoire 4-2 des Anglais, a souligné que malgré le bruit et la pression entourant sa personne ces derniers mois, il s'est concentré uniquement sur le résultat collectif. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Bellingham est revenu sur ses performances sur le terrain et les opinions des critiques lors d'un entretien avec des journalistes après la rencontre. Le joueur a ouvertement admis qu'il livrait parfois des prestations méritant des critiques, notant que cela fait partie intégrante du football moderne. Selon lui, la pression extérieure ne peut l'empêcher de ressentir l'honneur de servir son pays.

Critiques et sens des responsabilités

"Pour moi, c'était agréable de mettre de côté tout le bruit et de montrer à quel point je suis dévoué à mon pays et à mes coéquipiers pour remporter la victoire. Aider l'équipe nationale est le plus grand honneur pour moi et les discussions extérieures ne peuvent pas changer cela", a déclaré Jude Bellingham lors de son interview d'après-match.

En raison de ses performances éclatantes avec le Real Madrid, les exigences et les attentes envers Bellingham sont très élevées. Cela conduit souvent à ce que chacune de ses erreurs soit largement discutée. Le joueur a affirmé comprendre cette situation et ne garder aucune rancœur. "Je sais ce que signifie être footballeur. Je n'en veux pas à ceux qui ont dit du mal de moi, car je le mérite parfois. Aujourd'hui, c'était bien de rappeler aux gens qui je suis", a-t-il ajouté.

Lors de ce match qui s'est déroulé à Dallas, Bellingham s'est distingué non seulement par son but, mais aussi par son activité sur tout le terrain. Ses déplacements sans ballon et sa discipline défensive ont permis à l'équipe d'Angleterre d'établir un contrôle total au milieu de terrain. Ce fut une réponse appropriée aux spécialistes qui doutaient de sa discipline tactique.

Pour les passionnés de football ouzbeks, cet aveu de Bellingham est également remarquable. Le fait que des stars de niveau mondial travaillent sur elles-mêmes et acceptent correctement la critique sert d'exemple pour les jeunes joueurs. Le milieu de terrain du Real Madrid devrait rester l'un des principaux leaders de son équipe lors des prochaines étapes du tournoi.